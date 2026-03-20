Brüsszel újramelegíti a nukleáris forradalmat, több száz milliót önt a szektorra

Az Európai Bizottság elfogadta a 2026–2027-es Euratom Kutatási és Képzési Program munkaprogramját, amely fontos lépést jelent az uniós nukleáris technológiák fejlesztésében.
A program a Horizon Europe keretprogramot egészíti ki, kifejezetten a nukleáris kutatásra és innovációra koncentrálva. A 330 millió eurós támogatás célja, hogy lendületet adjon a EU nukleáris szektorának, azt remélve, hogy ez később nagyban elősegítheti a kontinens energiafüggetlenségét.
A program egyik legnagyobb hangsúlya a fúziós energia fejlesztésén van, amelyben már elég szakaszosan jönnek az áttörések, hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon.
AZ EU CÉLJA, HOGY ITT KAPCSOLHASSUK HÁLÓZATRA AZ ELSŐ KERESKEDELMI FÚZIÓS ERŐMŰVET, Ezért A 2026–2027-ES IDŐSZAKBAN 222 MILLIÓ EURÓT FORDÍTANAK ERRE A TERÜLETRE.
A fúziós energiára szánt források felhasználása több fő irány mentén történik:
-
új európai köz- és magánszféra partnerség létrehozása a piacképes fúziós technológiák fejlesztésére és az ellátási lánc kiépítésére
-
a fúziós startupok támogatása az Európai Innovációs Tanács eszközein keresztül, a technológiák piacra jutásának felgyorsítására
-
alapkutatás és szakemberképzés erősítése, valamint kutatási infrastruktúrák közös használata
A program másik kulcsterülete a maga az atomhasadás hatékony kezelésére fókuszál, amelyre 108 millió eurót különítenek el. Ez a finanszírozás elsősorban a nukleáris biztonság és fenntarthatóság javítását célozza, különös tekintettel arra, hogy
az EU villamosenergia-igénye várhatóan megduplázódik 2050-re.
A kutatások kiterjednek a sugárvédelemre, valamint az új nukleáris anyagok fejlesztésére is, így a hasadással kapcsolatos kutatási források konkrétan az alábbi területekre irányulnak:
-
a jelenlegi atomerőművek hosszú távú biztonságos működésének vizsgálata
-
kis moduláris reaktorok (SMR-ek) és fejlett reaktortechnológiák fejlesztése
-
új típusú nukleáris üzemanyagok kutatása
-
radioaktív hulladékkezelési megoldások és sugárvédelem fejlesztése
A program emellett kiemelt figyelmet fordít az orvosi és humánerőforrás-fejlesztési dimenziókra is. Támogatják a nukleáris medicina fejlődését, különösen az izotópellátás európai autonómiájának erősítését.
Ezzel párhuzamosan cél a nukleáris szakemberek utánpótlásának biztosítása, például a Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjak révén. A program több mint 230 kutatási infrastruktúrához biztosít hozzáférést, és támogatja az jelentős atomenergetikai háttérrel bíró ukrán kutatók integrációját az európai kutatási térségbe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
