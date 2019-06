40 százalékkal vágták az EU-s vállalati K+F-hitel keretét

A döntés mögött az áll, hogy átcsoportosították a forrásokat a K+F+I tematikus célkitűzésen belüli termékek között, azaz más kutatás-fejlesztési pályázat(ok) kerete 11,5 milliárd forinttal nőtt. A keretvágás mellett az is lényeges, hogy átalakításra került a Termékleírás struktúrája a könnyebb kezelhetőség érdekében.Sajnos egyelőre sem a támogatott projektkeresőben, sem az aktuális pályázati adatbázisban nincs adat a GINOP nyolcadik, visszatérítendő forrásokat tartalmazó prioritásán belüli konkrét pályázatok igénylési és jóváhagyási adataira, így nem tudjuk, hogy a most 18,59 milliárd forintra csökkentett kerethez képest hogyan áll az igényelt és jóváhagyott források volumene. Feltehetően azért is volt ekkora forrásvágás, mert a két éve nyitva lévő pályázatra (tisztán hitel alapú K+F+I-forrásra) nem volt tolongás.