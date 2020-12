Csak néhány évre tervezett Magyarországon, mára globális nagyvállalattá nőtt a cége

A holland tulajdonos által alapított Hunland Trade Kft. mára globális nagyvállalattá nőtte ki magát: élőállat kereskedelme kontinenseken átívelő, tevékenysége az agrárágazat szinte minden szektorát magában foglalja.

Janssen Jos, az élőállat kereskedelemmel foglalkozó Hunland cégcsoport tulajdonosa 1988-ban kezdte el kelet-európai üzleti tevékenységét. Főleg szarvasmarhát exportált az akkori EGK-ba.

"Magyarország lett a kedvencem. Elhatároztam, hogy alapítok itt egy céget, amelynek az élőállat-kereskedelem (szarvasmarha, sertés, bárány) lesz a fő tevékenysége. Az első években még sokat utaztam Hollandia és Magyarország között, de 1994-ben úgy döntöttem, hogy ideköltözöm pár évre. Ebből 28 év lett, és a továbbiakat is itt képzelem el” – mondta a Bugyi községben anyavállalatot és Hollandiában leányvállalatot üzemeltető tulajdonos. A Hunland cégcsoport az élőállat kereskedelmen belül hízó- és tenyészállatokkal is foglalkozik. Tevékenységi palettája a termeléstől a húskereskedelmen át logisztikával és szállítmányozással is kiegészül.

A cégcsoport vertikális integrációs törekvései alapozták meg egy takarmánygyár építését, melynek üzemeltetésével biztosítható a saját tenyésztésben hizlalt állatállomány számára az állandó, magas minőségű takarmányellátás.

A gyár termelésének 70 százaléka a saját állattartó telephelyeken kerül felhasználásra.

"Jelenleg nagyságrendileg 30 ezer szarvasmarhánk van, és továbbra is az állomány bővítésén dolgozunk. A volumen növelésével még hatékonyabbá kívánjuk tenni termelésünket. Kereskedelmünk 60-65 százalékát adja a szarvasmarha exportimport. Cégünk életében szenzációs fordulópont volt az a hajórakomány, amikor 10-12 ezer állat kelt útra Dél-Amerikából Kínába” – nyilatkozta Jos.

Az agrárium fejlesztése ma már komoly kihívás előtt áll. Fontos, hogy megtalálják a módját, hogy lehet ellátni a világ radikálisan növekvő népességét úgy, hogy közben minél kisebb ökológiai lábnyomot hagynak hátra.

"A magyar állatállomány jó, sőt egyre jobb: támogatása, fejlesztése a mi felelősségünk is. A negyedik ipari forradalom korát éljük. Ha azt nézzük, hogy a robbanómotorokkal mi lesz 10-15 év múlva, akkor elég bizonytalan a kép. Ugyanakkor a mezőgazdaság globális kilátásai biztatóak. A húsfogyasztás a növekvő populációval biztos jövőkép előtt áll. A kihívás az, hogy a fogyasztói szokások hogyan alakulnak közép- és hosszútávon" – mondta Jos, aki szerint azonban megfelelő piaci stratégiával jó eredményt lehet elérni a következő években is.

"A földrajzi diverzifikáció adja számunkra az igazi piaci stabilitást. Jól szemlélteti ezt az idei évben a húsvéti bárányszezonnal összefüggő ügyletünk. Korábban Olaszország volt a fő báránypiacunk, de őket épp ekkor sújtotta a koronavírus. Aggódva vártuk a fejleményeket a magyar báránytenyésztőkkel együtt, hisz erre az időszakra mindenki nagyon készült. Hatalmas segítség lett számukra, hogy egy komoly jordániai megrendelés alapján kiszállításra került az eredtileg olasz piacra szánt húsvéti bárány. Ma az Agrárminisztériummal együtt dolgozunk a bárányágazat fejlesztési irányain” – mondta Jos.

A Hunland jelenlegi főtevékenysége a B2B szektorban erős, ahol a marhakereskedelem mellett fontos szegmens még a malac- illetve sertésértékesítés, amely a cégcsoport árbevételének mintegy 30 százalékát teszi ki. A sertéskereskedelem legmeghatározóbb piaca Magyarország, az ágazatban itthon jelentős fejlesztések történtek az elmúlt években, de a termelési volumen növelésében továbbra is jelentős potenciál van.

"Vállalati értékrendünk egyik alappillére az állatjólét, melyhez minden feltétel adott az idei év tavaszán befejezett új, csúcstechnológiával felszerelt borjúistállóban. Néhány éven belül már csak ilyen körülmények között tenyésztett állatokkal lehet a piacon maradni. Magyarországon egyedülálló a beruházás, de Európában sem túl gyakori egy ilyen borjúistálló" – mondta büszkén Jos.

Ezt az értékrendet megőrizve - egy kamiongyártóval közös fejlesztésnek köszönhetően - saját, erre a tevékenységre specializált szállítójárművekben (belmagasság/pihentetők/etetés/itatás) biztosítják az állatok számára a stresszmentes utazást, ezzel többet nyújtva, mint amit a jogszabályi elvárás magába foglal. Állatvédő szervezetekkel együttműködve, gépjárművezetőiket gyakorlati oktatásban részesítik. Úttörői kívánnak lenni ennek az igen kényes, nagy odafigyelést igénylő szakmának.

A cégcsoport az elmúlt években folyamatosan bővült. A tulajdonos szerint elérkezett az a pont, hogy alaposan megvizsgálják, újragondolják és lefektessék a cég hosszútávú stratégiájának alapjait. A szűkülő kereskedelmi marzsokat ellensúlyozza a volumen és a diverzifikált értékesítési piac, de a vállalatnál erősen hisznek a vertikális integrációban.

Dolgozunk a nagyvállalati struktúránk továbbfejlesztésén, hogy három év múlva agilis piaci működésünkkel az agrárszektor még inkább meghatározó szereplőjévé váljunk

– teszi hozzá Jos, aki szerint az invesztíciók jelentős része már nem a jelenről, hanem az 5 év múlva esedékes piacokról szól.

