Óriási változás jön a soroksári IKEA-nál, most lehet véleményezni a terveket
Soroksár önkormányzata módosítani szeretné a kerület építési szabályzatát és a településképi rendeletet, hogy megvalósulhasson az IKEA soroksári áruházának területfejlesztése. A tervezett bővítéshez ugyanis több jelenlegi szabály már nem illeszkedik, például a zöldfelületekre vonatkozó előírások - derül ki az önkormányzat oldalára feltöltött dokumentumból.

A módosítások tervezete elkészült, és az önkormányzat lehetőséget ad arra, hogy a környéken élők, civilek és vállalkozások véleményt mondjanak róla.

  • a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításáról 2025. december 15-ig,
  • a településképi rendelet (TKR) módosításáról 2025. december 20-ig

várják az észrevételéket.

Mi történik pontosan?

Az IKEA a 124 ezer négyzetméteres telkén szeretné bővíteni a meglévő áruházat és a kiszolgáló területeket. A beruházás részeként:

  • több mint 4 500 négyzetméterrel nőne az áruház,
  • bővülne a rakodóterület,
  • új tárolóépület épülne,
  • több mint 4 400 négyzetméter új parkolófelület is létesülne, ami fedezi a szükséges plusz 96 parkolóhelyet.

A telek az M5 autópálya mellett, egy már ma is teljesen beépített gazdasági övezetben található, ahol logisztikai csarnokok és kereskedelmi létesítmények működnek. Natura 2000-es területet vagy országosan védett környezeti elemet nem érint.

Miért kell a szabályokat módosítani?

A jelenlegi kerületi építési szabályzat 40%-os minimális zöldfelületet ír elő ezen a területen. Csakhogy a meglévő állapot is csak kb. 35,5% a bővítés után a zöldfelület kb. 28%-ra csökkenne.

A telekrészen a szabályt 20%-ra csökkentené az önkormányzat. Ez megfelel az országos előírásoknak az ilyen gazdasági területekre.

A csökkentett zöldfelületi arányt többszintes növénytelepítéssel kompenzálnák. A településképi rendelet módosítása a növénytelepítést és a cégér-szabályokat pontosítaná, például meghatározza, hogy telephelyenként legfeljebb egy, maximum 30 méter magas reklámoszlop helyezhető el.

A szakmai összefoglaló szerint a fejlesztés nem okoz jelentős környezeti terhelést. A környék zajterhelését jelenleg is az M5 autópálya adja, ezt részben a már meglévő védőerdősáv csillapítja. Közlekedési szempontból a fejlesztés nem jelent kiugró többletterhelést, az IKEA önkiszolgáló rendszerének köszönhetően a vásárlói forgalom nem koncentrálódik egyetlen csúcsidőszakban. A Vecsés út szakaszos fejlesztése a jövőben tovább javíthatja a környék közlekedését.

Az IKEA korábbi közleménye szerint a soroksári áruház ma Európa legnagyobb fulfilment (kiszolgáló és logisztikai) áruháza, és a fejlesztéseknek köszönhetően

2026-ra akár a világ legnagyobbja is lehet ebben a kategóriában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

