Nagy lépésre készül az államcsődök világbajnoka, kérdés, ki hisz még nekik
Argentína négyéves, dollárban denominált államkötvényt hirdetett meg a helyi jog hatálya alatt, amellyel Javier Milei kormánya a nemzetközi tőkepiacokra való visszatérést készíti elő.

Argentína pénteken bejelentette egy négyéves, dollárban denominált államkötvény kibocsátását, amely a helyi jog hatálya alá tartozik. Javier Milei elnök kormánya

ezzel a lépéssel készíti elő a talajt a nemzetközi tőkepiacokra való visszatéréshez.

A Bonar néven futó, 6,5 százalékos kamatozású kötvény tenderét december 10-én tartják – közölte a gazdasági minisztérium. A 2029. november 30-án lejáró, helyi joghatóság alá tartozó kibocsátáshoz nincs szükség parlamenti jóváhagyásra. A kibocsátás tervezett nagyságáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A Milei-kormány célja a befektetői bizalom helyreállítása és a megcsappant devizatartalékok feltöltése, miután az évekig tartó túlköltekezés lényegében kizárta az országot a globális tőkepiacokról. Argentína – amely rendszeresen fizetésképtelenné válik – legutóbb 2020-ban mulasztotta el nemzetközi adósságának törlesztését.

A Max Capital pénzügyi tanácsadó cég becslése szerint a kötvény árfolyama a 86-os szint közelében alakulhat, hozama pedig 10,5–11 százalék között lehet.

A nemzetközi finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés visszaszerzése Milei egyik legfontosabb célkitűzése, amióta 2023-ban hivatalba lépett. Az argentin vállalatok és tartományok – köztük a héten Santa Fe tartomány – egyre nagyobb számban jelennek meg a piacokon, a növekvő befektetői bizalomra építve.

Argentínának 2026 első hónapjában mintegy 4,5 milliárd dollár adósságot kell törlesztenie.

Az argentin eszközök iránti befektetői érdeklődés azóta erősödött, hogy Milei pártja meggyőző győzelmet aratott az októberi félidős parlamenti választásokon. A szavazók ezzel felhatalmazást adtak az átfogó gazdasági reformok folytatására.

A gazdasági minisztérium pénteki közleménye szerint az ország új stratégiát indít a dolláralapú tőketartozások refinanszírozására. Ezt úgy kívánják megvalósítani, hogy ne veszélyeztessék a jegybanki mérleg erősítésének folyamatát. A tárca hangsúlyozta: Milei gazdasági programja és az októberi választási eredmények nyomán jelentősen csökkentek a dolláralapú államkötvények kamatlábai.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

