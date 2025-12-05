Lőniük kellett a katonáknak az európai nukleáris bázison - Megint Oroszország trükközik?

  • Megjelenítés
Drónokat észleltek csütörtök este a normandiai Brest kikötőjében található Ile Longue nevű katonai bázis felett, amely a francia nukleáris ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáróknak ad otthont – közölték hivatalos források.

A tengerészeti csendőrség 120 tagja által - a tengerészgyalogosokkal együttműködve - védett katonai bázison állomásozik a négy francia atomtengeralattjáró, amelyek közül legalább egy folyamatosan a tengeren tartózkodik a nukleáris elrettentés biztosítása érdekében.

A bázis felett öt drónt észleltek csütörtök este, amelyek ellen drónelhárító és keresőrendszert léptettek életbe.

A tengerészgyalogos zászlóalj, amely a bázis védelmét biztosítja, több lövést is leadott a hivatalos források szerint.

A drónrepülések ebben a tiltott zónában nem ritkák. Legutóbb november 18-ra virradóra észleltek drónrepülést a Crozon-félsziget felett, amelynek része az Ile Longue is, de a katonai bázis felett még soha nem repültek át drónok.

A drónrepülésekről érkező jelentések megszaporodtak az észak-európai repülőtereket és más érzékeny helyszíneket, köztük katonai létesítményeket érintően az elmúlt hónapokban. Az érintett országok vezetői Oroszországot gyanítják ezek mögött a tevékenységek mögött.

