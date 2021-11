A webshopok miatt egyre több teherautóra lenne szükség, de a chiphiány itt is közbeszól

Portfolio 2021. november 30. 07:00

A haszongépjárművek piacát is megviselik az autóiparban zajló folyamatok, csúszások, amiket elsősorban a chiphiány okoz. Ugyanakkor a nagy szereplők szempontjából azért tűnik menthetőnek a helyzet, mert a korábbi években olyan finanszírozási rendszert alakítottak ki, amelyben nagy szerepe van a használt járműveknek, különösen azoknak, amelyek jó minőségű, értékálló modellek. A kereslet növekedése óriási, például a webshopok gyors terjedése miatt is sokan akarnak most kisebb vagy nagyobb teherautót vásárolni.