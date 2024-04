Lineáris helyett jön a körforgásos modell - Meg kell duplázni a körforgásban tartott anyagok arányát

Sustainable World 2024 Bár még messze van az ősz, meghirdettük a Sustainable World konferencia időpontját: szeptember 4-én találkozunk!

Franke Orsolya, Market & Client Relationship Manager, Senior HR Consultant, JobGroup, a green tech munkaerőpiacáról tartott előadást. Elmondta, hogy nemcsak nemzetközi, de hazai szinten is erősödő elvárásként van jelen, hogy a vállalat rendelkezzen például valós társadalomvállalási értékekkel. A zöld átállás a különböző profilú vállalatokat, és azokon belül minden részleget érint.

A zöld juttatások is kiemelten fontosak, ez nem a faültetésben, vagy a szemétszedésben kell, hogy kimerüljön, hanem például a fenntartható közlekedés támogatásában, legyen ez akár elektromos autóflotta biztosítása, vagy akár a biciklizés eszközökkel való támogatása.

A jövő green tech munkaerőpiacához a képzések, a munkáltató és a munkavállaló hármasára van szükség.

A képzéseket illetően főleg szakirányú továbbképzések, vagy mester képzések állnak rendelkezésre fenntarthatósági kötődéssel. Jelenleg még kevés a végzett szakember, de sok vállalatnál már vannak fenntarthatósági csapatok, ezekben sokszor biomérnökök, környezeti mérnökök kapnak helyet. A munkáltató oldalán azt lehet látni, hogy a fenntarthatósági szakértői, ESG-elemzői új pozíciókra a HR-nek egy szűk kínálatból kell bevonzania új munkavállalókat, ezért is kiemelten fontos, hogy a HR-es kollégák is tudják kommunikálni a vállalat értékeit. A munkavállalók felé pedig egyre inkább elvárás, hogy a egy-egy dolgozó a saját területén megtegyen mindent fenntarthatósági szempontból. A munkavállalóknál is új elvárások jelentek meg, a legfontosabb, hogy a munkahely, a cég önazonos legyen és valódi fenntarthatósági célokat mutasson be. Az állásinterjúkon sok tudatos kérdést kapnak a HR-es kollégák ezzel kapcsolatban. Ahogy a Z generáció egyre inkább bekerül a munka világában, úgy lesznek égetőbbek a valós vállalati programok.

Piaci versenyelőnyt jelenthet, ha a fenntarthatóság áthatja a vállalat működését. A meglévő kollégákat hosszú távon elkötelezettebbé teszi. Aki passzívabban kezeli a fenntarthatóság kérdését, az jó munkavállalókat veszítheti el, valamint azt az értéket, tudást is, amit a jelölt hozhatna a cégbe.

Franke Orsolya, kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Körfogásba hozva – A legjobb anyagmegválasztástól a hulladékkezelésig

Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetség ügyvezetője, elsőként arról beszélgetett a résztvevőkkel, hogy milyen munkaerőpiaci kihívásokkal küzd a retail szektor, valamint a hulladékkezelők. Elhangzott, hogy az automatizáció, valamint a kék galléros munkavállalóknál a folyamatok egyszerűsítése segítheti csökkenteni a munkaerőhiányt.

A körforgásos gazdaság témakörére áttérve Hankó Gergely elmondta, hogy az EU-ban az anyagok 11,5% tudjuk körforgásban tartani, ami roppant alacsony szám. 2030-as célkitűzés, hogy ezt az arányt uniós szinten megduplázzuk. A résztvevőktől megkérdezte, hogy milyen lépéseket alkalmaznak ennek érdekében.

Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese, elmondta, hogy az egyéni tudatosságnál kezdődik a körforgásban tartás. Ezután sok tényező következik, a láncolat végén a hulladékok feldolgozása áll, a visszaforgatásra - például a szerves hulladékok esetében - a biogáz-hasznosítás egy jó, és itthon is működő gyakorlat.

Évi 60 ezer tonna szerves hulladékot dolgozunk fel, amiből villamos energiát termelünk.

A jövőben a biogáz helyett a biometán előállítása a közlekedést tudja zöldíteni. Az elektronikai hulladékok esetében, a fenntarthatósági, gazdaságossági elvek megtartása mellett azon is el kell gondolkozni, hogy miként tudunk nemcsak újrahasznosítani, hanem vissza is állítani a körforgásba a termékeket, vagyis javítani.

Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs és kampány vezetője az élelmiszer-pazarlásról mondta el a tapasztalatait. "Az élelmiszer-kiskereskedelem a keletkező élelmiszerhulladék 5%-áért felel. 2016 óta mérjük és publikáljuk az élelmiszerhulladék adatainkat, 6 év alatt 73%-kal tudtuk csökkenteni a hulladék mennyiségét. A fogyasztásra alkalmas élelmiszereket elajándékozzuk, az állati fogyasztásra alkalmas termékeket állatmenhelyek kapják, de van biogázüzem partnerünk, valamint komposztálunk is. Az ezek után is fennmaradó hulladék végzi csak a lerakóban." - mondta el Hevesi Nóra, majd hozzátette, hogy a ruhák vállfáinak visszagyűjtésével is hatalmas műanyaghulladékot kerülnek el, ezeket a vállfákat újra, ugyanarra a célra felhasználják.

Furák Zoltán, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szenior technológia fejlesztési szakértője, elmondta, hogy a lineáris gazdálkodásról a körforgásosra átállás sok együttműködést igényel különböző szinteken. Egyéni szinten a cseréknek lehet nagy jelentősége, míg a vállalatoknál a gyártó, a gyűjtő, a nagyker, a kiskerlánc és a hulladékkezelő együttműködése mentén érhető el, hogy körforgásban maradjanak a nyersanyagok. A lakosság és a vállalatok együttműködése is elengedhetetlen: "2024-ben elindult az elkülönített biohulladék gyűjtés 14 városban. A kommunális szemetesbe kerülő anyagokat menteni, körforgásba tartani nem igazán lehet. Az elkülönített gyűjtési rendszerek használatát kell maximalizálni a körforgás megtartása érdekében." - emelte ki Furák Zoltán.

Kép forrása: Berecz Valter/Portfolio

Mit hoz a visszaváltási rendszer?

A csomagolásokról is kérdezte Hankó Gergely a résztvevőket, leginkább a jelölésekről, a greenwashingról, majd a visszaváltási rendszerrel kapcsolatos várakozások is előkerültek.

Hevesi Nóra beszámolt róla, hogy a saját márkás termékeknél az a célja a Tescónak, hogy kizárólag ott használjanak csomagolóanyagot, ahol az élelmiszer biztonsága megköveteli, de minimalizálják ennek a mennyiségét, újrahasznosíthatóvá teszik ezeket, és a jelöléseket is használják.

Simon Anita szerint az elmúlt egy évben a csomagolóanyagok szabályozottabban kerültek begyűjtésre. "Sok papírfólia-hulladékot kezelünk, italos dobozokat is nagy volumenben. A hulladékkezelőnél nagyon fontos lenne a megfelelő jelölés, hiszen akkor frakciónként lehet a hulladékot a megfelelő anyagáramba beilleszteni. Az italos doboznál azt látjuk, hogy sokáig körforgásban lehetne tartani, az előkezelések után a kohók olyan anyagokat tudnak előállítani ezekből, amelyek visszaforgathatók, biztosítva ezzel a folyamatos életciklust." - mondta el a szakértő.

Furák Zoltán hangsúlyozta, hogy a fogyasztót kell támogatni abban, hogy a kidobás során jó döntést hozzon. A személetformálásban a MOHU-nak nagy felelőssége van, nagyon egyszerű, konkrét üzeneteket kell nagy tömegnek átadni. Ha sokan szelektálják a hulladékokat, de nem mindig tökéletesen, akkor is többet érünk el, mintha tökéletesen, de kevesen válogatnák külön az egyes típusú hulladékokat. A gyártók a jelölésekkel is sokat tudnak segíteni ebben a lakosság számára.

Indul a visszaváltási, vagyis a DRS rendszer július 1-től

Furák Zoltán a beszélgetésben elmondta, hogy már kétezer felett van az italos palackokat visszaváltó automaták száma, amiket már januártól elkezdett a MOHU telepíteni.

Kizárólag a visszaváltási rendszerrel érhetők el az EU-s elvárásoknak megfelelő célszámok,

persze lesz 1-1,5 éves felfutási időszak, de utána, 2029-re a 90% feletti újrafeldolgozási arány csak ezzel a rendszerrel biztosítható. Üveg-, és fémcsomagolásra is vonatkozik a visszaváltás a műanyagok mellett. "Mennyiségi javulásra is számítunk, valamint minőségben nagyon tiszta hulladékáramra." - emelte ki a szakértő.

Hevesi Nóra elmondta, hogy május végére befejeződik a Tesco áruházaiban az automaták telepítése. A visszaváltható csomagolású termékek még nem minden esetben érkeztek meg a polcokra, illetve arra is érdemes felkészülni, hogy lesz egy olyan átmeneti időszak, amikor a betétdíjas és a még nem betétdíjas termékek is egyszerre lesznek a polcokon. "Nem megugorhatatlan feladat a palackok roncsolás nélküli visszavitele, de évtizedekig az volt a gyakorlat, és a kérés a lakosságtól, hogy nyomja össze, tapossa össze a palackokat. Ezt a megszokást kell most teljesen megfordítani." - hívta fel a figyelmet Hevesi Nóra, az egyszerű, de mégis problémás feladatokra.

Simon Anita hozzátette, hogy nemcsak a lakosságot, de az ipari vállalatokat is edukálni kell, valamint minőségi sztenderdekre is szükség van, enélkül nem biztosítható, hogy minőségi hulladékot engedjenek ki a vállalatok kezeik közül.

További beszámolók:

Címlapkép forrása: Portfolio