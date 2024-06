Ezekre figyelj, ha vállalkozó vagy: pufferképzés, önismeret és a partnerkapcsolatok

A makrogazdasági kilátások és a külöböző szektorból érkező vállalatok helyzetértékeléséről szóltak a Portfolio ingyenes konferenciasorozatának legutóbbi, herceghalmi állomásának második szekciós előadásai, valamint kerekasztal-beszélgetése. Strukturális problémáink vannak, kockázatok is, amiket kezelni kell, de reálbér-emelkedés és a fogyasztás visszakapaszkodása várató. A vállalati kerekasztal-beszélgetésben elhangzott, hogy a partnerkapcsolatoknak kiemelt szerepe van a nehezebb időkben is, a munkaerő megtartása érdekében a megfelelő munkahelyi körülményekre érdemes odafigyelni, és a vállalatoknak puffert kell képeznie, hogy egy esetleges sokkhatás ne ingassa meg őket.

A "Fókuszban a kkv versenyképesség - Herceghalom" című konferencián a gazdasági, energiapiaci, valamint banki költségekről szóló előadásokat követően Madár István, a Portfolio vezető elemzője mutatta be a résztvevők számára a makrogazdasági kilátásokat. A strukturális problémák között említette a munkaerőpiaci kihívásokat, a lassú vállalati fejlődést, valamint azt is kiemelte, hogy az extenzív és keresletélénkítésen alapuló növekedési modell egyre kisebb hozammal kecsegtet. A várakozások alapján a reálbérek növekedése akár a 8%-ot is elérheti, látható továbbá, hogy elindult a lakosság hitelfelvétele, ami a fogyasztási sokk enyhülését vetíti előre.

Madár István

Ezt követően Póka Valentin, a Coface országigazgatója tartott előadást az infláció kezeléséről, a növekvő vállalati fizetésképtelenségről Közép-, és Kelet-Európában.

Magyarország tekintetében ez a szám kiugróan magas, két és félszeresére (152%-kal) nőtt 2022 és 2023 között a fizetésképtelenségek száma.

A leginkább érintett ágazat ebben az építőipar, a képet azonban árnyalja, hogy 2022 körül nagy számban alakultak pár fős építőipari vállalkozások, amelyek gyorsan meg is szűntek. A járműipart illetően Ázsia került középpontba az európai piacok helyett, míg a mezőgazdaságban a geopolitikai hatások 2024-ben is nyomás alatt tarthatják a mezőgazdasági árupiacokat.

Póka Valentin

Vállalati tapasztalatok első kézből

A válallati fejlődés kulcsáról, a stabilitás megtartásáról, a munkaerőpiaci helyzetről, valamint szektorok által remélt ideális változásokról kérdezte a vállalati kerekasztal-beszélgetés résztvevőit a moderátor, Póka Valentin.

Csipszer Zoltán, a Lindab Kft. épületgépészeti üzletágvezetője az elmúlt évek kihívásairól elmondta, hogy a saját folyamatban lévő kivitelezéseikre a járványhelyzet kevésbé volt hatással, az ellátási láncban bekövetkező zavarok viszont igen. Ezekre a termékek raktározása, a hosszú távú megállapodások, a folyamatos rendelésállomány megtartása volt a megfelelő válasz. A további fejlődés, valamint stabilitás fenntartása érdekében a digitalizációt emelte ki Csipszer Zoltán, valamint azt is, hogy a válallatnak feladata, hogy a munkavállalaóinak megfelelő munkakörnyezetet biztosítson, ami magába foglalhatja mind a munkahelyi közösségépítést, mind a home office biztosítását.

A jövőt illetően elmondta, hogy a az egész üzleti szférának előnyére válna, ha a jelenlegi turbulencia megszűnne, és a vállalkozók a realitás talaján, de optimistán tudnák a beruházásaikat elkezdeni.

Csipszer Zoltán

Janositz Balázs, az UBM vezérigazgató-helyettese, CFO-ja a múltbeli nehézségeket illetően a háborús helyzet kapcsán kiemelte, hogy a partnerkapcsolatok rendkívül felértékelődtek, mind a vevői, mind a szállítói oldalon. Versenyképességi szempontból a modern technológia alkalmazása kulcsfontosságú egy nagyvállalat számára, ebben a kutatásfejlesztés, az egyetemi kapcsolatok és a partnerkapcsolatok adhatnak támogatást. Janositz Balázs elmondta, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni a partnerekkel való együttműködés fontosságát, ezek segítik a vállalatokat az információ és tudásszerzésben, de akár a technológiai fejlesztések átvételében is.

A vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a válallati szektor szereplőinek hasznukra válna az önismeretet, vagyis ha megtalálnák azt a szerepet, pozíciót, amiben hatékonyak és jól érzik magukat. Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna az üzleti szférának azt válaszolta, hogy mivel lerövidült a változások ciklusideje, nem érdemes halogatni, várni a tökéletes megvalósításra, eszközre, lehetőségre, bele kell csapni, és csinálni.

Janositz Balázs

A turizmusban tapasztalt nehézségekről Kálmán Zsolt, az Abacus Hotel Kft. cégvezetője számolt be a kerekasztal-beszélgetés során. A járványhelyzetben leginkább érintett turisztikai, hotel szektorban a munkaerő megtartása kritikus volt, a szállodák bezárásának időszaka alatt az Abacus Hotel számára az előre menekülés volt az egyetlen lehetőség, vagyis a hotel felújítása - összegezte a múltbéli eseményeket Kálmán Zsolt. A jövőt illetően a munkaerőhiány a hotelszegmensben még okozhat gondokat, külföldi munkavállalók nélkül nem egyértelmű, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Az adatgyűjtés és a digitalizáció a turizmusban is jelen van, amelyek a versenyképességet alapozzák meg.

A szállodaigazgató elmondta, hogy a tartalékképzést nagyon fontosnak tartja a jövőben, hüvelykujj-szabályként körülbelül 5 évente 500 millió forint elköltése lenne az ideális egy szálloda karbantartására és felújítására - a tartalékot, illetve az árrést ennek megfelelően szükséges meghatározni. Ami az igazgató szerint segíthetné a vállalkozásokat, az egy stabil, folyamatos 2,5%-os gazdasági növekedés a következő 3-5 évben, turbulencia nélkül.

Kálmán Zsolt

Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetője, dél-alföldi követ, Enterprise Europe Network, Brandesfiú, a kkv szektor kapcsán elmondta, hogy a külső sokkok - akár inflációról, akár energiaárakról legyen szó - alapjaiban tudják megrendíteni a vállalkozásokat, mert nincsenek rendesen felkészülve a sokkokra. A kkv-szektor termelékenysége gyenge, pufferrel sem készülnek sokan, így nem csoda, hogy egy nehezebb gazdasági helyzetben nem maradnak talpon. A jövőbeli fejlesztések kapcsán a szakértő elmondta, hogy óriási kockázat egy vállalkozásnak, ha nem foglalkozik a mesterséges intelligencia térnyerésével.

A jövőre nézve szerinte vállalkozóként nem szerencsés, ha arra számít valaki, hogy unatkozni fog. A cég csak egy eszköz ahhoz, hogy a vállalkozók olyan életet élhessenek, amilyen szeretnének, ennek megfelelően érdemes tisztázni a prioritásokat és a személyes célokat, a mindennapi életet és a vállalkozásra szánt időt.

Gyimesi László

