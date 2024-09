Hogy állnak a vállalatok a társadalmi felelősségvállaláshoz?

Nagy Gréta előadásában rámutatott, hogy a 2019-2020-as Covid-járvány társadalmi és egyéni szinten is krízist okozott. Bár a járvány lecsengése után volt egy rövid pozitív időszak, valójában nem történt érdemi beavatkozás a társadalmi problémák kezelésére.

Az előadó kiemelte, hogy a munkáltatóknak figyelembe kell venniük olyan tényezőket, mint a növekvő jövedelemkülönbségek, az irodába való visszatérés kérdése, valamint a hatékonyságjavítás és a túlterhelődés problémája.

Nagy Gréta szerint a klímaváltozás mellett a társadalmi tőke kérdése is "időzített bomba". A munkáltatók felelőssége a munkából fakadó megterhelés kompenzálása és kezelése. Az előadó bemutatta az ESG (Environmental, Social, Governance) keretrendszer társadalmi aspektusait, kiemelve olyan fogalmakat, mint a munkával összefüggő incidensek, a korrupció, vagy a munka-magánélet egyensúlya.

A fiatal felnőttek mentális egészségével kapcsolatban elhangzott, hogy minden második fiatal szorongásos tünetekről számol be.

A teljes lakosság 63%-a szorongott az elmúlt egy évben a WHO felmérése szerint.

Nagy Gréta hangsúlyozta a bizalom fontosságát a munkahelyeken. Egy kutatás szerint a válaszadók 25%-a egyáltalán nem, további 25%-a pedig csak részben bízik a kollégáiban, ami jelentős kockázati tényező.

Az előadó bemutatta a COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) kérdőívet, amely hét dimenzióban vizsgálja a munkavállalók pszichoszociális állapotát, beleértve az egészségi állapotot, a kiégést, a stresszt és az alvászavarokat. Végül kiemelte, hogy a munkavállalók mentális egészsége nemcsak etikai kötelesség, hanem a vállalatok jól felfogott érdeke is. Hangsúlyozta, hogy ez a feladat nem hárítható át az államra, hanem a munkáltatók felelőssége.

Hogyan mérjük és kezeljük az ‘S’ és a 'G' pilléreket?

Mennyire változik a vállalatok tudatossága ezen a téren? Mik azok az eszközök, amik vállalati környezetben hitelesen működnek, és a vállalatvezetők is elfogadják azokat? A demográfiai és fizetési adatok mellett mivel mérhető a vállalatok társadalmi hasznossága és mi gyorsíthatja fel az átállást? Egyáltalán milyen új vezetői képességekre lesz szükség? Többek között ezekről kérdezte a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezetője.

Az ügyfeleknél elindult a szemléletváltás egyrészt amiatt, mert van egy szabályozói környezetből jövő nyomás, de a munkavállalók részéről is egyre több olyan téma merül fel, ami ezt erősíti. A pandémia, a sok negatív hatás mellett egyben jó lehetőséget is teremtett arra, hogy a cégvezetők megmutassák, hogyan tudják támogatni a csapatukat. Nagyon sok olyan kezdeményezés van, ahol a téma edukatív megvilágítása közelebb hozza az emberekhez az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Az biztos, hogy vezetői szemléletváltásra van szükség, a csapatok ellenállóbbá tételében a kapcsolati hálónak is nagyon nagy szerepe van - mondta el Giczi-Kocsis Noémi, Senior Partner, Certified Organization Design Professional (CODP), Recruitment Solutions Architect, Best Concept Consulting.

Közel 300 ember képzése után azt tapasztaljuk, hogy egyre többen szeretnék behozni a munkavállalókkal, közösségekkel kapcsolatos témákat, egyre több vállalat ismeri fel a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, de erre pénzt is kellene fordítani. A változás elindult, de emiatt ez hosszabb folyamat lesz. Sok olyan mutatószám létezik, amivel mérhető az 'S' pillér, például a béregyenlőség vagy az élethosszig tartó tanulás lehetősége. A folyamatot inkább a marketing és nem az ESG reporting fogja felgyorsítani - emelte ki Lévai Gábor, a Green Brands Hungary ügyvezetője.

Mi az épített környezet akadálymentességéről gyűjtünk információt, segítve ezzel az érintett emberek mindennapjait, ami a társadalom 1/6-át jelenti. Öt éve foglalkozunk a kérdéssel és nagyon pozitív a fogadtatás, de egy eltolódás is zajlik: addig amíg a core biznisszel és a profit maximalizálásával kell foglalkozni, az 'S' és a 'G' kisebb figyelmet kap, hiszen az egy teljesen más vezetői gondolkodást igényel. A mi rendszerünk nagyon sok támogatást nyújt abban, hogy egy vállalat hogyan tud fejlődni, és mindez hogyan mérhető. A következő években az ESG kapcsán a fenntarthatósági teljesítmény is mérhető lesz. Összességében kulcsfontosságú, hogy a vállalatok ne csak kampányszerűen foglalkozzanak a témával - hangsúlyozta Méri Tamás, az Access4You International Kft. társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása tehát erősödik, de még van hová fejlődni. A szakértők egyetértettek abban, hogy a változáshoz új típusú vezetői attitűdre van szükség. A beszélgetés résztvevői szerint bár történt előrelépés, még sok a teendő ezen a területen. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősödése azonban elengedhetetlen a fenntartható gazdasági fejlődéshez.

Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio