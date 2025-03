Figyelem, vállalkozók: az AI-stratégia már nem opció

A digitális transzformáció korában a vállalatok versenyképessége nagymértékben múlik azon, hogy képesek-e összehangolni az üzleti, technológiai és jogi megfelelőségi szempontokat. Azok a cégek, amelyek felismerik ezt a kapcsolódási pontot, nem csupán a büntetéseket és kockázatokat kerülhetik el, hanem komoly versenyelőnyre is szert tehetnek. A tavalyi sikeres rendezvényt követően idén ismét megrendezzük a Digital Compliance konferenciát, ahol részletesen bemutatjuk, hogyan válhat a jogi megfelelés a digitális innováció előmozdítójává.

Digital Compliance 2025 2025. május 6-án újra körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való vállalati jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek.

A vállalatvezetés egyik legnagyobb kihívása, hogy a folyamatosan változó gazdasági és jogi környezetben a döntéshozók nem támaszkodhatnak a korábbi döntések alapjául szolgáló információkra és rutinokra. Emellett a napi munkavégzés közepette gyakran nincs is lehetőség alaposan újragondolni és összefüggéseiben vizsgálni a folyamatokat.

Az üzleti oldalról jelentkező hatalmas időnyomás miatt ma kell meghozni a jövőbeli projektekkel kapcsolatos döntéseket és kialakítani a holnapi környezetben való hatékony működés alapjait. A sikeres projektekhez elengedhetetlen a különböző szakemberek közötti hatékony együttműködés, amelyről bővebben itt írtunk.

A három terület – üzlet, jog és technológia – integrált, összehangolt kezelésén múlhat a vállalatok versenyképessége.

A legaltech, mint a jogi megfelelés eszköze, egyre inkább nélkülözhetetlenné válik a digitális gazdaságban. A legaltech azon eszközök használatát jelenti, amelyek segítenek a jogi környezetben való eligazodásban, biztosítva a megfelelő navigációt a szabályozási környezetben.

A digital compliance és legaltech együttes alkalmazása segíthet megtalálni az egyensúlyt a gyors üzleti döntések és a jogszabályi megfelelés között. A szakértők szerint ez különösen fontos olyan időszakban, amikor a cégek folyamatos időnyomás alatt állnak az új technológiák adaptálása terén.

A vállalatok számára az AI-stratégia és a digitális átállás ma már nem opció, hanem a versenyképesség alapfeltétele. A tavalyi Digital Compliance by Design&Legaltech konferencián előadóink megosztották tapasztalataikat arról, hogyan lehet ezt a kihívást lehetőségként kezelni és versenyelőnnyé alakítani. Egyetértettek abban, hogy a termékfejlesztési folyamatokban ma már elengedhetetlen az interdiszciplináris megközelítés.

A fejlesztők, jogászok, üzleti szakemberek és szakterületi specialisták együttműködése mellett a jövőben a fogyasztók bevonása is kulcsfontosságú lesz.

A 2024-es konferencián elhangzott, hogy a vállalatoknak saját kockázatelemzést kell végezniük az AI-szabályozásnak való megfelelés érdekében. Az operacionalizálás jelenti majd a következő nagy kihívást, mivel nincsenek univerzálisan alkalmazható megoldások - minden vállalatnak ki kell dolgoznia saját stratégiáját.

A magyar vállalkozások jelentős lemaradásban vannak az adatkezelési folyamatok és az adatok monetizálása terén, miközben a kibertámadások kockázata folyamatosan növekszik. Ahogyan a tavalyi konferencián is elhangzott, a kiberbiztonsági jogi környezet átfogó változása is azt mutatja, hogy a kibertámadások kockázata egyre növekszik, ráadásul ezek az incidensek nem csak a nagyvállalatokat érintik, hanem a kibervédelemmel foglalkozó kkv-kat is.

Idén a vállalati működés egyik legaktuálisabb kérdését járjuk körül a konferencián: hogyan lehet a jogi megfelelést a digitális innováció motorjává tenni? A Digital Compliance 2025 konferencián kiemelt figyelmet fordítunk az AI kötelezettségekre is, hiszen az MI rendelet előírásainak teljesítése egyre sürgetőbb feladat a vállalatok számára. A résztvevők megismerhetik azokat a megoldásokat, amelyekkel felgyorsíthatók a belső vállalati megfelelési folyamatok, így biztosítva a versenyképességet a gyorsan változó digitális gazdaságban.

Kiemelt témák 2025-ben:

A compliance mint versenyelőny: Sikertörténetek és bevált gyakorlatok

A jogi megfelelés és a vállalati növekedés szinergiája

"Compliance by design": A jogi megfelelés integrálása a vállalati folyamatokba

Az akadálymentesség és az inkluzív dizájn üzleti előnyei

LegalTech megoldások a digitális marketing jogszerűségéért

Felkészülés az AI kötelezettségekre: Az MI rendelet gyakorlati alkalmazása

A belső vállalati folyamatok optimalizálása LegalTech eszközökkel

