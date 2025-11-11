Nagy esésben az OTP

  • Megjelenítés
Egyre nagyobb mínuszban van az OTP árfolyama, ami a friss fejlemények tükrében nem annyira meglepő: Nagy Márton jelzése szerint a kormány ugyanis megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. A nagybank esése miatt a BUX index is jelentős mínuszban kezdi a napot.
A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,9 százalékkal került lejjebb,

így jelenleg 106 841 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 1 százalékos pluszban áll, míg a Mol árfolyama 0,7 százalékos pluszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, míg

az OTP árfolyama 2,7 százalékos mínuszban áll

a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen elárulta, hogy a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a Rába és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de az Appeninn is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
