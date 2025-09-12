Számos kihívással néz szembe a csomagolóipar - A fenntarthatóság kiemelt ügy

  • Megjelenítés
"Számos kihívással szembesülünk a csomagolási előírásokkal kapcsolatosan, illetve a csomagolóiparban. Ezek egy része a vevői oldalról érkezik, másik része a jogszabályozás. Azt tapasztaljuk, hogy már nagyon sok minden le van szabályozva, ennek ellenére úgy érezzük, hogy nagyobb ütemben, illetve széleskörűbb törvénymódosításokat vagy akár jogszabályokat lehetne behozni annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot ösztönözzék, illetve hogy akár a fogyasztókat, akár a végfelhasználókat a fenntarthatóság irányába tereljék. Ez csomagolóanyag-gyártói oldalról számos kihívás elé állít bennünket. Egyrészt az alapanyag terén - mi az, amit felhasználunk, honnan szerezzük be - másrészt a gyártási technológia is érintve van, illetve, hogy milyen formában és hogyan ösztönözzük a vásárlóinkat, hogy a fenntarthatóság útján mozduljanak tovább. A szabályozás nagyon jó ösztönző lépés, de azt tapasztaljuk, hogy a vevőink mindig egy-két lépéssel, ha nem többel a szabályozások előtt járnak" - mondta el Bódi Szilvia, a DS Smith sales, marketing és innovációs vezetője szeptember 4-én, a Sustainable World 2025 konferencián. Címlapkép forrása: Portfolio

