Adatközpontok nélkül nincs AI-forradalom – mit lépnek a hazai cégek?
Adatközpontok nélkül nincs AI-forradalom – mit lépnek a hazai cégek?

Portfolio
Az AI ma már nem csupán egy technológiai vízió, hanem a mindennapi üzleti gyakorlat szerves része. Azok a vállalatok, amelyek időben és tudatosan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, komoly előnyhöz juthatnak versenytársaikkal szemben. A siker azonban nem kizárólag a szoftvereken múlik, hanem azon is, hogy megvan-e mögöttük a stabil és korszerű infrastruktúra. A H1 Systems és a Portfolio közös kutatása most azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok mennyire állnak készen a mesterséges intelligencia térnyerésére: adott-e a megfelelő tudás, a stratégiai szemlélet és a technikai háttér a gyors, biztonságos AI-alkalmazásokhoz. A kérdőív kitöltése mindössze öt percet vesz igénybe.
Az AI nyújtotta üzleti előnyök csak akkor érvényesülhetnek, ha mögötte megvan a megfelelő technológiai háttér – akár saját adatközponttal, akár bérelt kapacitással. Nem véletlen, hogy világszerte új generációs adatközpontok épülnek, hiszen az AI-modellek teljesítményigénye drámaian nő, miközben az adatforgalom és a hűtési energiafelhasználás is meredeken emelkedik. Egy nagy nyelvi modell betanítása például több millió óra számítási kapacitást igényelhet, amit a hagyományos rendszerek már nem tudnak kiszolgálni. Ez pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.

>> Töltse ki a kérdőívet, mindössze 5 perc

Az AI szempontjából a hagyományos adatközpontok gyorsan elavulnak: egy mindössze 12 hónapja átadott létesítmény is elmaradhat a legújabb igényekhez képest. Ma már alapkövetelmény a nagy rack-sűrűség (szerverek sűrű elhelyezése), a folyadékhűtés vagy a nagy sebességű hálózatok integrálása. 

„Egy korszerű, AI-kompatibilis adatközpont több, mint puszta beruházás, nemcsak a számítási kapacitást biztosítja, hanem a biztonságos adatkezelést, a hatékony üzemeltetést és a hosszú távú innovációs képességet is” – mondta el a Portfolio-nak Németh Mihály, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatója. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalatok 

gyorsabban vezethetnek be új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a piac változásaira, és jobban kiszolgálhatják ügyfeleik igényeit.

Az Ön tapasztalatai is számítanak!

A H1 Systems és a Portfolio közös kutatásának célja, hogy feltérképezze, mennyire készültek fel a magyar vállalatok az AI korszakára – tudásban, stratégiában és infrastrukturális beruházásokban. Olyan gyakorlati kérdésekre keressük a választ, amelyek minden cég életében kulcsfontosságúak lehetnek. 

A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy országos szinten látható legyen, hogy a hazai vállalkozások mennyire AI-ready-k, és hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9. és 23. között várjuk. Az eredményeket később egy részletes cikkben is bemutatjuk az olvasóknak.

>> A kérdőív IDE kattintva is elérhető

