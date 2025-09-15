Adatközpontok nélkül nincs AI-forradalom – mit lépnek a hazai cégek?

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Az AI nyújtotta üzleti előnyök csak akkor érvényesülhetnek, ha mögötte megvan a megfelelő technológiai háttér – akár saját adatközponttal, akár bérelt kapacitással. Nem véletlen, hogy világszerte új generációs adatközpontok épülnek, hiszen az AI-modellek teljesítményigénye drámaian nő, miközben az adatforgalom és a hűtési energiafelhasználás is meredeken emelkedik. Egy nagy nyelvi modell betanítása például több millió óra számítási kapacitást igényelhet, amit a hagyományos rendszerek már nem tudnak kiszolgálni. Ez pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.

Az AI szempontjából a hagyományos adatközpontok gyorsan elavulnak: egy mindössze 12 hónapja átadott létesítmény is elmaradhat a legújabb igényekhez képest. Ma már alapkövetelmény a nagy rack-sűrűség (szerverek sűrű elhelyezése), a folyadékhűtés vagy a nagy sebességű hálózatok integrálása.

„Egy korszerű, AI-kompatibilis adatközpont több, mint puszta beruházás, nemcsak a számítási kapacitást biztosítja, hanem a biztonságos adatkezelést, a hatékony üzemeltetést és a hosszú távú innovációs képességet is” – mondta el a Portfolio-nak Németh Mihály, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatója. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalatok

gyorsabban vezethetnek be új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a piac változásaira, és jobban kiszolgálhatják ügyfeleik igényeit.

A H1 Systems és a Portfolio közös kutatásának célja, hogy feltérképezze, mennyire készültek fel a magyar vállalatok az AI korszakára – tudásban, stratégiában és infrastrukturális beruházásokban. Olyan gyakorlati kérdésekre keressük a választ, amelyek minden cég életében kulcsfontosságúak lehetnek.

A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy országos szinten látható legyen, hogy a hazai vállalkozások mennyire AI-ready-k, és hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9. és 23. között várjuk. Az eredményeket később egy részletes cikkben is bemutatjuk az olvasóknak.

