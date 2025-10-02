  • Megjelenítés
Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: ezt érdemes beírni a vállalkozók naptárába
Üzlet

Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: ezt érdemes beírni a vállalkozók naptárába

Portfolio
Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának. Az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban megrendezésre kerülő esemény kiváló lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak és döntéshozóinak, hogy első kézből értesüljenek a gazdasági aktualitásokról és fejlesztési lehetőségekről.

A Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a nehézségek áthidalásában, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. A konferencia átfogó képet nyújt az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetről, bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket, és választ ad a vállalkozásokat érintő legfontosabb kérdésekre.

Az első szekcióban a vállalatok, különösen a kkv-szektor lehetőségeiről lesz szó. A résztvevők megismerhetik a legújabb támogatási, forrás- és üzletszerzési lehetőségeket. Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkára bemutatja a kormányzati intézkedéseket és célokat. Ezt követően egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés során Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója moderálásával a Demján Sándor Tőkeprogram tőkefinanszírozási gyakorlatáról hallhatnak a résztvevők.

A második szekció a vállalkozásfejlesztés magasabb szintjeit tárgyalja. Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója bemutatja, hogyan lehet a tőzsde a kkv-k növekedésének következő szintje. Ezt követően egy vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetésen olyan sikeres cégvezetők osztják meg tapasztalataikat, mint Prohászka Andrea, a TUTTI Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója és Happ Olivér, a HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó vezérigazgatója.

A harmadik szekció a makrogazdasági aktualitásokra és a globális gazdasági hatásokra fókuszál. Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője átfogó előadást tart a magyar gazdaság útkeresésérő és kilátásairól. A szekciót egy kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol a résztvevők a globálpolitikai-gazdasági összefüggésekről, vámokról és külföldi piacszerzésről hallhatnak többet Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásával.

Az előadók listája folyamatosan bővül:

  • Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
  • Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város
  • Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő
  • Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
  • Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting
  • Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
  • Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
  • Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
  • Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface
  • Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank
  • Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a szakmai fejlődésre és kapcsolatépítésre! Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és legyen részese a régió gazdasági jövőjét formáló beszélgetéseknek!

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
wall street bankár
Üzlet
Jó a hangulat a piacon, emelkednek a tőzsdék
Pénzcentrum
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility