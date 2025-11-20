Bejelentették: kivásárolja a Magyar Postát a Gránit Biztosító az egyik Posta Biztosítóból

A Waberer’s International még 2024. július 8-án jelentette be, hogy 100%-os leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt. többségi, 67%-os részesedést szerez a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben, illetve a Magyar Posta Életbiztosító Zrt-ben. A tranzakció zárására 2024. november 29-én került sor, minderről még tavaly készítettünk interjút a vezetőkkel:

A Gránit Biztosító Zrt. most él a tranzakció keretében a Magyar Posta Zrt.-vel kötött együttműködési keretmegállapodásban rögzített vételi opciójával, és az opciós időszak megnyíltakor (2025. november 30.) kivásárolja a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa, a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő részvény csomagot, és

ezzel a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100%-os tulajdonrészt szerez.

A kisebbségi részvénycsomag megvásárlása az együttműködési keretmegállapodásban rögzített, és a többségi részvénycsomag megvásárlásával megegyező árazási szint mellett valósul meg.

A kisebbségi részesedési csomag megvásárlását a Gránit Biztosító Zrt. saját forrásból finanszírozza.

A tranzakció zárására a szükséges biztosításfelügyeleti engedélyek beszerzését követően kerül sor. Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója a cég közleménye szerint elmondta, hogy az egy évvel ezelőtt megvásárolt biztosítótársaságok

a várakozásainknál is kedvezőbb eredményt értek el az elmúlt időszakban, és az idei évre tervezett szinergialehetőségeket is sikerült kihasználnunk.

Erre alapozva döntöttek úgy, hogy a nem-élet biztosítási termékeket kínáló Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100%-os tulajdonrészt szereznek. A 100%-os tulajdoni részesedés biztosítja számukra, hogy a szintén nem-élet biztosítási termékeket kínáló Gránit Biztosító Zrt-vel elérhető szinergia hatások teljes mértékben kiaknázhatóak legyenek a jövőben – közölték.

Freund Lászlóval, a Posta Biztosítók vezérigazgatójával nemrég készítettünk interjút, itt olvasható:

