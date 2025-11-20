Új pénzügyi kockázatokat teremtett az AI-őrület - figyelmeztetnek a globális pénzügyi szakemberek

Az AI iránti befektetői lelkesedés, a technológiai részvények felé áramló tőke és az a gyakorlat, hogy a vállalatok magas felárral vásárolnak fel házon belül nem fejleszthető AI-megoldásokat, új kockázatokat teremt – hangzott el a Reuters Momentum AI 2025 konferencián New Yorkban a hírügynökség beszámolója szerint.
Matthew Danzig, a Lazard ügyvezető igazgatója Joanna Welsh-sel, a Citadel kockázatkezelési vezetőjével közös panelbeszélgetésen úgy fogalmazott: az AI mára "az első számú téma" a befektetők és a vállalatvezetők körében. Szerinte a cégek versenyt futnak, hogy világos AI-stratégiát mutassanak fel, és gyakran kész képességeket vagy saját adatkészleteket vásárolnak, hogy versenyben maradjanak.
"Minden lehetséges felvásárlási célpont keresi a saját AI-sztoriját" – mondta. Hozzátette: az értékelések történelmi magasságokban vannak, mert a befektetők a jelenlegi fundamentumok helyett a jövőbeni profitra fogadnak.
A piacok hajlandók megfizetni a jövőt.
Nvidia-eredmények
A McKinsey & Company becslése szerint az ágazatnak 2030-ig nagyjából 7000 milliárd dollár tőkére lesz szüksége a növekedés finanszírozásához – és ez a becslés csak az adatközpontokra vonatkozik. A befektetők eközben többnyire félresöprik
- az egyre növekvő rendszerkockázati tőkeáttétellel és
- a növekedés finanszírozásához szükséges adósság mögötti bevételi fedezet hiányával kapcsolatos aggodalmakat.
A chipgyártó Nvidia szerdán rekordbevételt és 65%-os éves nettó eredménynövekedést jelentett a pénzügyi harmadik negyedévre vonatkozóan. Ennek ellenére a 4500 milliárd dollár értékű vállalat részvényei csütörtökön negatív fordulatot vettek, magával húzva más technológiai részvényeket is. Ismét felerősödtek az AI-lufi miatti aggodalmak.
A felszín alatt közben strukturális sebezhetőségek húzódnak, és már látszanak az első repedések.
Welsh elmondta: a 71 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Citadel bármikor készen áll a potenciális esésekre. A hedge fund kockázati modelljei szerint a modern piacok felerősítik a sokkokat. "A piacok egyszerűen gyorsabbak" – mondta. "A volatilitási tüskék erősebben csapnak le, gyorsabban elhalnak, és gyakrabban ismétlődnek."
Kezdenek összeadódni a kockázatok
Welsh szerint a hitelpiaci kockázatok az AI-robbanással "kezdenek összeérni és egymásra rakódni". Rámutatott: egyre több, jó minőségű vállalat által kibocsátott, 30–40 éves lejáratú kötvény finanszíroz olyan eszközöket, amelyek nagyjából négyéves értékcsökkenési ciklussal bírnak. Vagyis a cégek még jóval azután is törlesztik az adósságot, hogy az eszköz közben elavulttá vált. Márpedig
A kötvények lejárata és az eszközök amortizációja közötti eltérés tovább növeli a kockázatot, mert megterheli a cash flow-t.
A vállalati hitelek alacsonyabb minőségi szegmensében a kibocsátók és a befektetők egyaránt vonzónak találják a gyengébb hitelképességű technológiai cégek által kínált, kupon nélküli átváltható kötvényeket – mondta Welsh. Ezek a papírok nem fizetnek kamatot; cserébe, ha a vállalat jól teljesít, a befektetők részvénnyé alakíthatják át őket, míg csőd esetén a kötvényesekkel együtt elsőbbséget élveznek a kifizetéseknél.
"A kupon nélküli konvertek nagy kibocsátási évet futnak – ahogy 2001-ben és 2021-ben is" – emlékeztetett. "És ha mindezt hozzátesszük ahhoz a tőkéhez, amely illikvid eszközökbe, például a magánhitelezésbe áramlott, látszik, hogy vannak olyan portfóliók, ahol egy kisebb bozóttűz is hevesen fellobbanhat." - fogalmazott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
