Óriási botrány van Amerikában: Trump szerint árulás történt, halálbüntetéssel fenyegetőzik

Az elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében "legmagasabb szintű lázító magatartásnak" nevezte a demokraták videóját.

Ezeket a hazaárulókat le kell tartóztatni és bíróság elé kell állítani. Szavaikat nem hagyhatjuk figyelmen kívül - különben nem lesz többé országunk!!! Példát KELL statuálni"

- írta Trump.

Később egy újabb bejegyzésben a

lázadást "HALÁLLAL büntetendő" cselekménynek minősítette,

valamint megosztott 16 további posztot, köztük olyat is, amely a demokraták felakasztását szorgalmazta.

A kedden közzétett videóban Elissa Slotkin és Mark Kelly szenátorok, valamint Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander és Chris Deluzio képviselők szerepeltek, akik mindannyian katonai veteránok vagy korábban nemzetbiztonsági pozícióban dolgoztak.

A videóban a törvényhozók kijelentették:

Mint mi, ti is esküt tettetek az alkotmány védelmére. Jelenleg az alkotmányunkat fenyegető veszélyek nemcsak külföldről, hanem itthonról is érkeznek. Törvényeink egyértelműek, megtagadhatjátok a törvénytelen parancsokat."

Trump a bűnözés visszaszorítása és a kitoloncolások fokozása érdekében több amerikai városban, köztük Washingtonban, Chicagóban és Portlandben is bevetette a Nemzeti Gárdát. Demokrata tisztségviselők szerint az elnök intézkedései a szövetségi hatalom törvénytelen túllépését jelentik, és pert indítottak azok leállítására.

A Képviselőház demokrata vezetése csütörtökön közös nyilatkozatban ítélte el Trump "undorító és veszélyes halálos fenyegetéseit", és felszólította az elnököt a bejegyzések törlésére, valamint republikánus kollégáikat, hogy tegyenek hasonlóképpen.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images