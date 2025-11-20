  • Megjelenítés
Óriási botrány van Amerikában: Trump szerint árulás történt, halálbüntetéssel fenyegetőzik
Globál

Óriási botrány van Amerikában: Trump szerint árulás történt, halálbüntetéssel fenyegetőzik

Portfolio
Donald Trump felszólította hat demokrata törvényhozó letartóztatását és bíróság elé állítását, miután ők egy videóban arra biztatták az amerikai katonai és hírszerzési személyzetet, hogy ne hajtsanak végre törvénytelen parancsokat - írja a Politico.

Az elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében "legmagasabb szintű lázító magatartásnak" nevezte a demokraták videóját.

Ezeket a hazaárulókat le kell tartóztatni és bíróság elé kell állítani. Szavaikat nem hagyhatjuk figyelmen kívül - különben nem lesz többé országunk!!! Példát KELL statuálni"

- írta Trump.

Később egy újabb bejegyzésben a

lázadást "HALÁLLAL büntetendő" cselekménynek minősítette,

valamint megosztott 16 további posztot, köztük olyat is, amely a demokraták felakasztását szorgalmazta.

A kedden közzétett videóban Elissa Slotkin és Mark Kelly szenátorok, valamint Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander és Chris Deluzio képviselők szerepeltek, akik mindannyian katonai veteránok vagy korábban nemzetbiztonsági pozícióban dolgoztak.

A videóban a törvényhozók kijelentették:

Mint mi, ti is esküt tettetek az alkotmány védelmére. Jelenleg az alkotmányunkat fenyegető veszélyek nemcsak külföldről, hanem itthonról is érkeznek. Törvényeink egyértelműek, megtagadhatjátok a törvénytelen parancsokat."

Trump a bűnözés visszaszorítása és a kitoloncolások fokozása érdekében több amerikai városban, köztük Washingtonban, Chicagóban és Portlandben is bevetette a Nemzeti Gárdát. Demokrata tisztségviselők szerint az elnök intézkedései a szövetségi hatalom törvénytelen túllépését jelentik, és pert indítottak azok leállítására.

A Képviselőház demokrata vezetése csütörtökön közös nyilatkozatban ítélte el Trump "undorító és veszélyes halálos fenyegetéseit", és felszólította az elnököt a bejegyzések törlésére, valamint republikánus kollégáikat, hogy tegyenek hasonlóképpen.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

