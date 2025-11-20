A vádak szerint Hon Ningho, Csam Li, Dzsing Csen és Brian Raymond
2023 szeptemberétől kezdve exportáltak illegálisan high-tech chipeket Kínába.
Az igazságügyi minisztérium állítása szerint a három kínai állampolgár és egy amerikai olyan rendszert működtetett, amelyben a chipeket először harmadik országokba - Thaiföldre és Malajziába - szállították, majd onnan továbbították Kínába.
A vádlottak állítólag egy fedőcéget hoztak létre a termékek beszerzésére és kifejezetten olyan chipeket vittek Kínába, melyeket az amerikai törvények szerint nem vihettek volna. A séma üzemeltetéséért cserébe pénzjutalmat kaptak megrendelőjüktől.
A vádlottaknak a gyanú szerint több száz chipet sikerült eljuttatnia Kínába.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket
Lecsaptak az amerikai hatóságok.
