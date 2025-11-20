  • Megjelenítés
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket
Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket

Az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt három kínai és egy amerikai állampolgár ellen, akik Nvidia és HP termékeket csempésztek Kínába - jelentette az ABC News.

A vádak szerint Hon Ningho, Csam Li, Dzsing Csen és Brian Raymond

2023 szeptemberétől kezdve exportáltak illegálisan high-tech chipeket Kínába.

Az igazságügyi minisztérium állítása szerint a három kínai állampolgár és egy amerikai olyan rendszert működtetett, amelyben a chipeket először harmadik országokba - Thaiföldre és Malajziába - szállították, majd onnan továbbították Kínába.

A vádlottak állítólag egy fedőcéget hoztak létre a termékek beszerzésére és kifejezetten olyan chipeket vittek Kínába, melyeket az amerikai törvények szerint nem vihettek volna. A séma üzemeltetéséért cserébe pénzjutalmat kaptak megrendelőjüktől.

A vádlottaknak a gyanú szerint több száz chipet sikerült eljuttatnia Kínába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

