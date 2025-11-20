Érzékeny amerikai technológiához jutott hozzá Kína - Titkos hálózaton mentek ki az eszközök, egy áruló is segítette őket

A vádak szerint Hon Ningho, Csam Li, Dzsing Csen és Brian Raymond

2023 szeptemberétől kezdve exportáltak illegálisan high-tech chipeket Kínába.

Az igazságügyi minisztérium állítása szerint a három kínai állampolgár és egy amerikai olyan rendszert működtetett, amelyben a chipeket először harmadik országokba - Thaiföldre és Malajziába - szállították, majd onnan továbbították Kínába.

A vádlottak állítólag egy fedőcéget hoztak létre a termékek beszerzésére és kifejezetten olyan chipeket vittek Kínába, melyeket az amerikai törvények szerint nem vihettek volna. A séma üzemeltetéséért cserébe pénzjutalmat kaptak megrendelőjüktől.

A vádlottaknak a gyanú szerint több száz chipet sikerült eljuttatnia Kínába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images