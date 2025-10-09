Hatalmas fordulatok a Posta Biztosítónál – Eljött az építkezés ideje?

  • Megjelenítés
Nagy változások terepe volt az utóbbi három évben a Posta Biztosító: a kétszeri tulajdonosváltás és vezérigazgató-váltás, illetve székhelyváltoztatás mellett az országos postai értékesítési hálózat átalakulása, a bevételek gerincét adó egyszeri díjas életbiztosítások adózási okokból történt ellehetetlenülése, majd feltámadása is az elmúlt időszak viharos krónikájához tartozik. Volt miről beszélgetni Freund Lászlóval, aki október 1-je óta irányítja vezérigazgatóként a társaságot. Szerinte most jött el az idő, amikor már az építkezésre fókuszálhat a biztosító, amely egyébként a tulajdonos Gránit Biztosítóétól megkülönböztetett branddel, a Magyar Postával együttműködve képzeli el a jövőjét.

Portfolio: Jelentős események sorozata zajlott le az elmúlt időszakban a Posta Biztosítónál: 100% magyar tulajdonba került a két társaság, majd a Gránit Biztosító többségi tulajdont szerzett bennük, október 1-jével pedig Kovács Zsolt távozása után Önt nevezték ki vezérigazgatónak. Milyen hatással van mindez a működésükre?

Freund László: A biztosító történetében ezek valóban rendkívül fontos mérföldkövek, ezek közül a vezérigazgató-váltás aktív részeseként természetesen a korábbi változások örökségét és azok hatásait viszem tovább. Meglehetősen nehéz időszakon van túl a cég: a tulajdonosváltások sorozata a kollégáknak rengeteg többletfeladatot adott, miközben viszonylag kevés idő maradt az üzletfejlesztésre. Ennek ellenére a munkatársaim nagyon jól állták a sarat, sikerült megőrizni a cég stabilitását. Az elmúlt fél évben már új életbiztosítási termék bevezetésére is sor került, és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) tarifájában is történtek jelentős változások. Mindezek eredményeként a társaság az idei első félévben kiváló eredményeket tudott produkálni a megelőző évhez képest. Úgy gondolom,

most jött el az idő, amikor már az építkezésre fókuszálhatunk.

Bár még csak három és fél hónapja érkeztem a céghez, és tanulom a biztosítót, a 26 éves biztosítási üzletágban eltöltött időm és a számos bankbiztosítói modellben szerzett tapasztalatom nagyban segíti a jövőbeni feladataim ellátását, hiszen a Magyar Postával is egy bankbiztosítási modellel dolgozunk.

Amely szintén nagy átalakuláson eshetett át az elmúlt években, hiszen fiókhálózatának struktúrája átalakult, gondoljunk például az egyre növekvő arányban üzemelő postapartnerségekre. Ez hogyan érintette a Posta Biztosítót?

A Magyar Posta a legfontosabb partnerünk, és ez a jövőben is így marad. A fő feladatunk az, hogy a kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és technológiákkal támogassuk az értékesítést a postai hálózatban.

Az ügyféligények és a postai szolgáltatások igénybevételének folyamatos átalakulásával együtt a Posta is változik.

Azonban azt fontos hangsúlyozni, hogy a Posta még mindig a legnagyobb személyes ügyfélkiszolgálást nyújtó hálózat idehaza és komoly értékesítési potenciállal bír - különösen vidéken, ahol más pénzügyi szolgáltató nem elérhető. A klasszikus postai működtetésben lévő posták mellett a társasággal együttműködve egyre több postapartnerség nyújt postai szolgáltatásokat. A Posta 2023-ban indította el a postapartneri programját, amelyben együttműködési lehetőséget kínál a legkisebb, 1500 fő alatti települések önkormányzatainak, vagy helyi vállalkozásoknak a postai szolgáltatások nyújtására azért, hogy a postai ügyek helyben intézhetők legyenek.  A tapasztalatok szerint a program népszerű, már több mint 860 postapartnerég működik az országban, így mi is vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ezeket az adottságokat hogyan tudjuk a biztosítás értékesítésben a leghatékonyabban, az ügyfelek érdekében kihasználni.

A Posta Biztosító díjbevételeinek a döntő része hagyományosan az egyszeri díjas életbiztosításokból származik, amelyet viszont 2022-ben szinte ellehetetlenített az extraprofitadó bevezetése, hiszen teljes egészében elvonta ezek nyereségtartalmát. Idén év eleje óta ebben változás történt: állampapír-vásárlásért cserébe adókedvezményt kaptak a biztosítók, az egyszeri díjas életbiztosítások értékesítése és díjbevétele pedig valósággal felrobbant, köszönhetően az állampapír-kamatkifizetéseknek is. Hogyan érintette ez a Posta Biztosítót?

Valóban több tényező épült egymásra. Először is az extraprofitadó bevezetése, amely miatt a teljes magyar biztosítási piac, beleértve a Posta Biztosítót is, kénytelen volt leállítani vagy minimálisra szorítani az egyszeri díjas biztosítások értékesítését 2022 közepétől. Ez 2023-ban és 2024-ben szinte nullás értékesítési volument eredményezett. A 2025-ös adóváltozás viszont lehetővé tette minden biztosító számára az adóterhelés csökkentését állampapír-vásárlással, és

kedvező hatást gyakorolt az egyszeri díjas életbiztosítások nyereségtartalmára és értékesíthetőségére.

Emellett 2025 januárjától komoly kamatbevételek érkeztek a lakossági piacra, amelyek új megtakarításként a helyüket keresték. Mi elsősorban hozamgarantált termékeket nyújtunk, ami unikális a piacon, hiszen a legtöbb biztosító elsősorban unit-linked termékeket értékesít.

Ami az állampapírokkal való versenyt illeti, inkább kiegészítik egymást ezek a termékek,

mintsem versenytársai lennének egymásnak, ezt alátámasztja az is, hogy az ügyfelek többsége megosztja köztük a megtakarításait. Az életbiztosításokkal kapcsolatban ki szoktuk hangsúlyozni, hogy a biztosító tragédia esetén is nyújt szolgáltatást, amely illeték és adó mentes az örökösök, illetve a kedvezményezettek részére. Utóbbi fontos haszonérv a biztosítások értékesítése során.

Tulajdonosukkal, a Gránit Biztosítóval való szoros együttműködés kézenfekvőnek látszik. Az már korábban kiderült, hogy nem cél az összeolvadás, de a szinergiák kihasználására törekednek. Hogy állnak e téren?

A két biztosító ügyfélköre és csatornái nagyon jól kiegészítik egymást. A Gránit Biztosító a kgfb-ben és egyes, szállítmányozáshoz kapcsolódó vállalkozói termékekben erős, míg a Posta Biztosító a hálózati adottságokból adódóan nagyobb életbiztosítási és lakásbiztosítási portfólióval rendelkezik, ami addicionális előnyt jelent a csoporton belül. Utóbbi

az Otthon Start Programnak és a Gránit Bankkal való együttműködésnek köszönhetően új lendületet kaphat.

Ami a szinergiák kihasználását illeti, az első lépés megtörtént: egy helyre költöztünk a Gránit Biztosítóval abba a váci úti irodaházba, ahol most is beszélgetünk. A Gránit Csoport többi tagja is fokozatosan ide fog költözni, ami megkönnyíti a kommunikációt és az együttműködést. Az informatikai és háttérfolyamatok szinergiáinak megvalósítása jórészt még tervezés alatt van, de már megtettük az első lépéseket. Csökkent a munkaerő-létszámunk, és fokozatosan lesznek közös vezetők, például a kockázatkezelési területen, ahol október elsejével neveztünk ki új csoportszintű vezetőt Szászi Gergő személyében. Ami a termék aspektust illeti,

multibrand stratégiával szeretnénk továbbmenni, és a Posta Biztosító brandet mindenképpen meg szeretnénk tartani.

A szinergiákat még keressük, és most kezdődik el az a munka is, amelyben meghatározzuk, melyik csatornán mely termékekkel és hogyan jelenjenek meg a biztosítók.

Elérkezett az intenzívebb termékfejlesztés időszaka is?

Igen, az életbiztosítások tekintetében a befektetési egységhez kötött életbiztosítások (unit-linked) kerültek a fókuszba. Követve a piaci trendet

tavaly egy folyamatos díjas, idén pedig egy egyszeri díjas unit-linked biztosítást is bevezettünk, mostani feladatunk elsősorban az értékesítési kompetenciák fejlesztése.

Ezek a termékek magasabb hozampotenciállal bírnak, így elsősorban a kockázatvállalóbb postai ügyfélkör számára lehetnek vonzóak. Ugyanakkor egyedülálló és rendkívül sikeres termékünk a temetkezési biztosítás, amely közel 70 ezres ügyfélszámával a biztosítási veszélyközösség stabilitását is megalapozza. Ennek sikere a szépkorú ügyfelek számára nyújtott magas ügyfélértekben  rejlik, amely azzal az egyedülálló szolgáltatással büszkélkedik, hogy minden szükséges dokumentum birtokában a szolgáltatást két órán belül fizetjük ki; gyakran készpénzben, a Postán.

Ami a kgfb-t illeti, a tavalyi gyenge eredményt korrigálnunk kellett, ennek érdekében tarifaváltozásra került sor az év elején.

A díjbevételeink emiatt kisebb mértékben csökkentek, viszont cserében fenntarthatóvá vált a szerződésállományunk. Idén a jövedelmezőség minden szegmensben javult, amit egy idei évben végrehajtott költséghatékonysági program is segített. Folytatva az eddigi munkát a jövőben még komolyabb fókusz kerül az építkezésre, így olyan termékek piacra dobására is, amelyek kidolgozása során a magas ügyfélérték nyújtása mellett a vállalatok jövedelmezőségének javítása a fő célunk.

A biztosítási piac a fiatalabb ügyfelek megszólításának kihívásaival küzd, ez különösen igaz lehet a Posta Biztosítóra, hiszen a fiatalok kevésbé járnak a postára. Hogyan tudják ezt kompenzálni digitális fejlesztésekkel?

Bár eddig csak a postáról beszéltünk, három fő értékesítési csatornánk van: a Posta mellett a független alkuszok, illetve a digitális csatornáink. A magyar biztosítási szektor sok szempontból fejlett, sokszor digitalizáltabb is, mint némely nyugati biztosítási piac – a kgfb digitalizációja például korán indult idehaza és régóta élen jár. A bankszektorhoz képest a biztosítók jóval kevesebbet költhetnek az informatikai fejlesztésekre, így van még hova fejlődni, főleg az életbiztosítások terén. Azonban úgy gondolom, hogy a digitalizáció ellenére az életbiztosításoknál a személyes tanácsadás továbbra is megkerülhetetlen lesz.

A Posta Biztosító ügyfélköre valóban nem a legfiatalabb, de engem is meglepett, hogy a Postai hálózatban mégis képesek vagyunk a fiatalabb generációkat is megszólítani.

Fejlesztésének egyik fontos kulcsa az ügyfélkiszolgálást támogató digitális eszközök alkalmazása. Az ügyfeleinket már most is ki tudjuk szolgálni digitálisan is, hiszen a legfontosabb funkciók, amelyek a biztosítások kezeléséhez kellenek, az ügyfeleink rendelkezésére állnak az ügyfélportálunkon;  lekérdezhetőek a szerződések adatai és a kárrendezés státusza, valamint az ügyfelek befizethetik a folytatólagos díjaikat, vagy kárt jelenthetnek a nap 24 órájában. A következő időszakban célunk, hogy felhívjuk az ügyfelek figyelmét ezekre a funkciókra, illetve prioritásként kezeljük a digitális ügyfélkiszolgálásban az ügyfélélmény javítását.

