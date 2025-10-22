Több mint egymillió forintnyi támogatást ad az Uber a sofőröknek

Az Uber bejelentette, hogy az eddigi Uber Green szolgáltatását Uber Electric névre kereszteli, ezzel is erősítve a vállalat célját, hogy 2040-re teljesen kibocsátásmentes utazásokat kínáljon.
A cég egy új, Go Electric nevű programot is elindít, amelyben
a jogosult sofőrök 4000 dolláros támogatást kaphatnak új vagy használt elektromos autók vásárlásához
olyan államokban, mint Kalifornia, New York, Colorado és Massachusetts.
A kezdeményezés segíthet abban, hogy az Uber elérje környezetvédelmi céljait, és versenyképes maradjon a zöld mobilitás területén, mivel a támogatás más kedvezményekkel és állami ösztönzőkkel is kombinálható.
Ez különösen fontos most, hogy a korábbi, 7500 dolláros szövetségi adókedvezmény lejárt, ami megdrágította az elektromos autók vásárlását.
Az Uber korábban már teljesen elektromos modellre váltott az Egyesült Államokban, és ma már világszerte több mint 200 000 elektromos jármű szerepel a platformján. Az elektromos átállás üteme az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában ötször gyorsabb az átlagos autósokéhoz képest.
A cég adatai szerint minden negyedik utas az Uberen keresztül utazott először elektromos autóval.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
