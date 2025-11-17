Olcsóbb lesz a fogyasztó csodaszer

A dán gyógyszergyártó hétfőn közölte, hogy

a készítmények ára 499 dollárról 349 dollárra csökken azoknál, akik biztosítás nélkül vagy önköltségen vásárolnak.

Kivétel az Ozempic legmagasabb dózisa, amelynek készpénzes ára továbbra is havi 499 dollár. Ezzel egyidőben ideiglenes bevezető akciót hirdetett a Novo Nordisk. Az új, saját zsebből fizető betegek a Wegovy és az Ozempic két legalacsonyabb dózisát az első két hónapban havi 199 dollárért érhetik el. Ezt követően az új, standard közvetlen fogyasztói havi ár lép életbe. Az akció március 31-ig tart.

A bejelentések néhány nappal azután érkeztek, hogy Donald Trump elnök megállapodásra jutott a Novo Nordiskkal és fő riválisával, az Eli Lillyvel a népszerű GLP-1 készítmények elérhetőségének és megfizethetőségének javításáról. A csomag része a kormány által fizetett árak csökkentése, bizonyos betegek esetében az elhízás elleni gyógyszerek első ízben történő Medicare-finanszírozása, valamint kedvezményes készítmények kínálata a januárban induló, TrumpRx nevű kormányzati közvetlen értékesítési oldalon.

Dave Moore, a Novo Nordisk amerikai működéséért felelős vezető szerint az új ajánlatok azonnali hatással bírnak, és nagyobb költségcsökkentést hoznak azoknak, akik nem rendelkeznek fedezettel vagy az önfizetést választják. Hozzátette: mindez egy átfogó stratégia része, amely magában foglalja a távgyógyászati szolgáltatókkal és nagy kiskereskedőkkel való együttműködést, a lefedettség bővítését, valamint a kormányzattal folytatott közös munkát a krónikus betegségekben – például az elhízásban – érintettek terheinek mérséklésére.

A megállapodások bejelentésének napján az Eli Lilly azt is közölte, hogy 50 dollárral mérsékli az árakat saját közvetlen értékesítési platformján, a LillyDirect-en, amely eddig is kedvezményeket kínált a saját zsebből fizető betegeknek. A Zepbound többadagos injekció legalacsonyabb dózisa havi 299 dollárért lesz elérhető, a magasabb dózisok ára pedig legfeljebb 449 dollár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images