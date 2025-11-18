  • Megjelenítés
Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG
Üzlet

Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG

Portfolio
Rendkívüli közgyűlést hívott össze december 17-re a 4iG, melyen vezető tisztségviselő megválasztásáról dönthetnek a részvényesek.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

2025. december 17-én 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze a 4iG, melynek helyszíne a Petzvál utcai objektum „C” épület; cím: 1119 Budapest, Mohai út 38., „D” kapubejáró. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2025. év 12. hónap 17. napja, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a társaság alapszabályának módosítása,

döntés vezető tisztségviselő jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésről és vezető tisztségviselő megválasztásáról,

díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Eséssel zártak az főbb amerikai indexek

Alig mozdult a BUX

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Eséssel zártak az főbb amerikai indexek
Új megatrend formálódik: brutális áremelkedés jöhet a fontos nyersanyagnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility