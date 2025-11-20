  • Megjelenítés
Eljárás indulhat az SAP-vel szemben Németországban
Üzlet

Eljárás indulhat az SAP-vel szemben Németországban

Portfolio
A német versenyhivatal mérlegeli, hogy eljárást indítson az SAP ellen a harmadik fél szolgáltatóinak akadályozása miatt, miután a Celonis a tárolt adatok kezelésével kapcsolatban panaszt nyújtott be – írta a WirtschaftsWoche.

A hetilap csütörtöki cikke szerint a hatóság vizsgálja, indokolt-e eljárást kezdeményezni a vállalattal szemben a partnerek és külső szolgáltatók hozzáférésének korlátozása miatt.

A lap értesüléseit a hivatal megerősítette:

Megerősíthetjük, hogy panaszt kaptunk a Celonistól.

Forrás: Reuters

Még több Üzlet

Az Nvidia viszi a hátán a tőzsdéket - Jöhet a fordulat a piacokon

Megremegtek a tőzsdék, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők

Sokan AI-lufit kiáltottak, erre az Nvidia felmutatta a középső ujját

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Csapkodással várták az Nvidia jelentését a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility