Kényes ponton támadnak vissza a nagyhatalmak a kiberbűnözőknek

Az Egyesült Államok, Ausztrália és az Egyesült Királyság összehangolt szankciókat hirdetett meg a Media Land ellen, amelyet zsarolóvírus-műveletek támogatásával vádolnak.

A három ország szerdán bejelentett intézkedése szerint

a vállalat kulcsszerepet játszik kiberbűnözői tevékenységekben.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a cég vezetésének három tagját és három kapcsolt vállalkozását is listára tette.

Az úgynevezett "bulletproof hosting" szolgáltatók, mint a Media Land, létfontosságú infrastruktúrát biztosítanak a kiberbűnözőknek, akik az Egyesült Államokban és szövetségeseinknél működő vállalkozásokat támadják – mondta John Hurley, az amerikai pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára.

Az Egyesült Királyság szerint a szankciók feltárják az illegális orosz hálózatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik a kibertámadásokat, és újabb lépést jelentenek a rosszindulatú orosz kiberbűnözés visszaszorításában. A londoni orosz nagykövetség nem reagált a megkeresésre.

Az Egyesült Királyság a Media Landet a "bulletproof hosting" szolgáltatók egyik legjelentősebb üzemeltetőjeként írta le, amely

infrastruktúrát biztosít zsarolóvírus- és adathalász-támadásokhoz.

A brit kormány az Egyesült Államokéhoz hasonló lépéseket jelentett be: felvette az Aeza Group LLC-t az Oroszországgal szembeni szankciós listára, és hat kijelölést hajtott végre a kiberszankciós rezsimje alatt. Ezek között szerepel a Media Land és egy másik tárhelyszolgáltató, az ML.Cloud LLC, valamint négy, rosszindulatú kibertevékenységgel vádolt magánszemély.

A brit szankciók vagyonbefagyasztást és vezetői eltiltást írnak elő minden érintettre, a négy magánszemélyre pedig beutazási tilalom is vonatkozik. Az Aeza Groupra emellett internet- és trustszolgáltatásokra kiterjedő korlátozások érvényesek, amelyek megtiltják a brit vállalkozásoknak, hogy műszaki támogatást vagy hosztingszolgáltatást nyújtsanak.

Az Egyesült Királyság célba vette a Media Land feltételezett irányítóját, Alekszandr Voloszovikot is, akit online "Yalishanda" néven ismernek. A hatóságok szerint legalább 2010 óta aktív a kiberalvilágban, és olyan csoportokhoz kötik, mint az Evil Corp, a LockBit és a Black Basta.

Az amerikai tájékoztatás szerint az ML.Cloud a Media Land testvérvállalata, amelynek technikai infrastruktúráját gyakran együtt használják, többek között zsarolóvírus- és DDoS-támadások során.

Ausztrália közölte, hogy partnereivel összhangban hasonló intézkedéseket vezet be, mivel szükségesnek tartja a kórházakat, iskolákat és vállalkozásokat érintő zsarolóvírus-hálózatok megzavarását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock