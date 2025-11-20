Kényes ponton támadnak vissza a nagyhatalmak a kiberbűnözőknek

A három ország szerdán bejelentett intézkedése szerint
a vállalat kulcsszerepet játszik kiberbűnözői tevékenységekben.
Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a cég vezetésének három tagját és három kapcsolt vállalkozását is listára tette.
Az úgynevezett "bulletproof hosting" szolgáltatók, mint a Media Land, létfontosságú infrastruktúrát biztosítanak a kiberbűnözőknek, akik az Egyesült Államokban és szövetségeseinknél működő vállalkozásokat támadják – mondta John Hurley, az amerikai pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára.
Az Egyesült Királyság szerint a szankciók feltárják az illegális orosz hálózatokat, amelyek világszerte lehetővé teszik a kibertámadásokat, és újabb lépést jelentenek a rosszindulatú orosz kiberbűnözés visszaszorításában. A londoni orosz nagykövetség nem reagált a megkeresésre.
Az Egyesült Királyság a Media Landet a "bulletproof hosting" szolgáltatók egyik legjelentősebb üzemeltetőjeként írta le, amely
infrastruktúrát biztosít zsarolóvírus- és adathalász-támadásokhoz.
A brit kormány az Egyesült Államokéhoz hasonló lépéseket jelentett be: felvette az Aeza Group LLC-t az Oroszországgal szembeni szankciós listára, és hat kijelölést hajtott végre a kiberszankciós rezsimje alatt. Ezek között szerepel a Media Land és egy másik tárhelyszolgáltató, az ML.Cloud LLC, valamint négy, rosszindulatú kibertevékenységgel vádolt magánszemély.
A brit szankciók vagyonbefagyasztást és vezetői eltiltást írnak elő minden érintettre, a négy magánszemélyre pedig beutazási tilalom is vonatkozik. Az Aeza Groupra emellett internet- és trustszolgáltatásokra kiterjedő korlátozások érvényesek, amelyek megtiltják a brit vállalkozásoknak, hogy műszaki támogatást vagy hosztingszolgáltatást nyújtsanak.
Az Egyesült Királyság célba vette a Media Land feltételezett irányítóját, Alekszandr Voloszovikot is, akit online "Yalishanda" néven ismernek. A hatóságok szerint legalább 2010 óta aktív a kiberalvilágban, és olyan csoportokhoz kötik, mint az Evil Corp, a LockBit és a Black Basta.
Az amerikai tájékoztatás szerint az ML.Cloud a Media Land testvérvállalata, amelynek technikai infrastruktúráját gyakran együtt használják, többek között zsarolóvírus- és DDoS-támadások során.
Ausztrália közölte, hogy partnereivel összhangban hasonló intézkedéseket vezet be, mivel szükségesnek tartja a kórházakat, iskolákat és vállalkozásokat érintő zsarolóvírus-hálózatok megzavarását.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
