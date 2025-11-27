AI-szemüveggel támad az Alibaba

Az Alibaba fogyasztói AI-offenzívájának újabb állomásaként

csütörtökön elindult a júliusban bejelentett Quark AI Glasses értékesítése.

Két változat kapható:

az S1 3 799 jüantól (177 ezer forint),

(177 ezer forint), a G1 1 899 jüantól (88 ezer forint) indul.

A készülékekbe a ChatGPT-hez hasonló Qwen AI-modell került, amely a frissen megjelent Qwen alkalmazással is összekapcsolódik, így hangvezérléssel adhatók utasítások.

Az áttetsző lencsék megjelenítőként szolgálnak, a keretben pedig kamera kapott helyet. Az S1 és a G1 fő különbsége a kijelzőtechnológia. A funkciók között szerepel az utazás közbeni fordítás, az AI által generált meeting jegyzetek készítése, valamint a virtuális asszisztenshez intézett kérdések megválaszolása. A keret kamerájával készített termékfotó alapján a szemüveg megjeleníti az adott árat a Taobaón, az Alibaba elsőszámú kínai piacterén.

Az Alibaba – az amerikai Metához hasonlóan – abban bízik, hogy az okosszemüvegek lehetnek az okostelefonok utáni következő népszerű fogyasztói eszközök. A Meta szeptemberben mutatta be 799 dolláros Meta Ray-Ban Display modelljét, a közösségi médiavállalat első, beépített kijelzővel szerelt, fogyasztóknak szánt szemüvegét, amely egy speciális csuklópánttal és kézmozdulatokkal vezérelhető.

Az Alibaba szemüvegei egyelőre Kínában kerülnek forgalomba, és hazai riválisokkal versenyeznek, köztük a Xiaomival és az Xreal startup vállalattal. Bár az okosszemüveg-piac még kicsi, gyorsan növekszik: az Omdia előrejelzése szerint 2026-ra az AI-szemüvegek kiszállításai meghaladhatják a 10 millió darabot, ami a 2025-ös mennyiség duplája lehet.

A szemüveg az Alibaba legújabb lépése a fogyasztói AI területén, amelyben a cég a közelmúlt eredményeire épít. A ChatGPT-stílusú Qwen alkalmazás a nyilvános béta első hetében 10 millió letöltést ért el. A vállalat – AI-bevételeinek jelentős részét a felhőüzletágban számolja el – a legutóbbi negyedévben gyorsuló növekedést tapasztalt. A hangcsoui központú cég Kína AI-szektorának egyik vezető szereplője; a Baiduval és a Tencenttel együtt agresszívan fektet be, és sorra mutat be új modelleket.

Címlapkép forrása: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images