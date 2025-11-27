Kínai kézbe kerülhet a Puma, elszállt az árfolyam

Az Anta Sports Products, amelyet a hongkongi tőzsdén jegyeznek, tanácsadóval dolgozik egy, a Pumát célzó esetleges felvásárlási ajánlat előkészítésén.

Több forrás szerint, ha a folyamat előrehalad, a cég egy magántőke-befektetővel is összefoghat.

A hírre a Puma részvényei Frankfurtban 14 százalékot emelkedtek, ami a legnagyobb emelkedés szeptember óta. A csütörtöki emelkedés előtt a Puma részvényei az idén 62 százalékot estek. A vállalat piaci értéke így körülbelül 2,5 milliárd euró.

Lehetséges vevőként a kínai rivális Li Ning Co. neve is felmerült. A társaság bankokkal egyeztet a finanszírozási lehetőségekről, miközben korai szakaszban vizsgálja a Pumát. A német sportszergyártó iránt más iparági szereplők is érdeklődhetnek, például a japán Asics.

A tárgyalások előzetes jellegűek, és nem egyértelmű, melyik érdeklődő tesz végül ajánlatot. A források hozzátették: az ügylet egyik fő akadálya lehet a Puma legnagyobb részvényesének, a francia milliárdos Pinault-családnak az értékelési elvárása. A család Artémis holdingtársasága a vállalat éves jelentése szerint tavaly év végén a Puma 29 százalékát birtokolta.

Az Anta – amely olyan márkákat birtokol, mint a Fila és a Jack Wolfskin – árfolyama idén 10 százalékot erősödött Hongkongban, piaci értéke 31 milliárd dollárra emelkedett. Az Anta vezette konzorcium – benne az ázsiai FountainVest Partners magántőkealappal – 2019-ben 5,2 milliárd dollárért megvásárolta az Amer Sportsot, a Salomon és az Arc'teryx tulajdonosát. Az Amer tavaly tőzsdére lépett New Yorkban, az Anta pedig – a Bloomberg adatai szerint – a legnagyobb befektetője maradt.

A Li Ning részvényei 2025-ben mintegy 8 százalékkal emelkedtek, a vállalat piaci értéke közel 6 milliárd dollár. A Bloomberg Newsnek küldött válaszában a Li Ning közölte, hogy továbbra is saját márkájának növekedésére összpontosít, és nem folytatott "érdemi" tárgyalásokat vagy értékeléseket a Pumával kapcsolatban.

François-Henri Pinault, az Artémis ügyvezető partnere szeptemberben azt mondta, hogy a Puma-részesedés "érdekes", de "nem stratégiai", ezért a csomaggal kapcsolatban nyitva hagyják a lehetőségeket.

A Puma az elmúlt évek gyenge fogyasztói kereslete után Arthur Hoeld új vezérigazgató irányításával próbál megújulni. A német cég júliusban nevezte ki operatív igazgatónak az egykori Adidas-vezetőt, Andreas Hubertet, aki húsz évet töltött az Adidasnál, és az elmúlt négy évben informatikai igazgatóként dolgozott.

Az 1948-ban alapított Puma tavaly 281,6 millió euró nettó nyereséget és 8,8 milliárd euró árbevételt ért el. Szponzorációs partnerei között van a Manchester City, a portugál labdarúgó-válogatott és a dán férfi kézilabda-válogatott.

A vállalat a múlt hónapban közölte, hogy további 900 munkahelyet szüntet meg, és a futásra, a futballra, valamint az edzésre összpontosítja erőforrásait. Emellett megújítja marketingtevékenységét, hogy a termékfejlesztéssel párhuzamosan vonzóbb történetmeséléssel tegye kívánatosabbá a márkát a fogyasztók számára. Céljuk, hogy 2027-re visszatérjenek a növekedési pályára, világszinten a három vezető sportszermárka egyikévé váljanak, és középtávon "egészséges nyereséget" érjenek el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ