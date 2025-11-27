Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Az amerikai tőzsdék zárvatartása mellett kis mozgások voltak jellemzők ma a nemzetközi piacokon, a magyar tőzsde pedig mérsékelt eséssel zárt.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,1 százalékkal, utóbbié 0,4 százalékkal, eközben a Richter és az OTP árfolyama esett, előbbi 0,1, utóbbi 1,3 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a CIG Pannónia és a Masterplast teljesített, előbbi 3,6, utóbbi 2,3 százalékot erősödött, a sor végén a Duna House állt 1,8 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

