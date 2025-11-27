Londoni központból célozza meg Európát a kínai energiaóriás

Az energiatárolás új szakaszba lépett. Az állami támogatások helyét egyre inkább a verseny veszi át, ahol a biztonság és a megbízhatóság számít valódi értéknek. A Longi energetikai cég most Londonba indítja el első napenergia-tárolási innovációs központját, hogy a „napenergia–tárolás–hidrogén” integrációjára építve támogassa az energiatranszformációt. A tét nem kicsi: aki ebben vezető szerepet szerez, az a jövő tiszta energiaiparának kulcsszereplője lehet.

A megbízhatóság lesz az energiatárolás új versenydimenziója

- emelte ki Dennis She, a Longi alelnöke.

Az energiatárolás ma ugyanott tart, ahol tíz éve a napenergia-ipar: a gyors felfutás izgalma mellett élesedő verseny és sok kérdőjel jellemzi a piacot -mutatott rá. Dennis She szerint ez a szakasz már nem pusztán arról szól, ki birtokolja a technológiát - a jövőt az dönti el, mely megoldások bizonyítják hosszú távon a megbízhatóságukat és biztonságukat.

A biztonság, a megbízhatóság és a stabil működés lesznek azok a mércék, amelyek alapján a piac bizalmat szavaz egy-egy energiatárolási technológiának

- fogalmazott.

A Longi ezért stratégiai partnerségre lépett a tárolók biztonságában nemzetközileg elismert PotisEdge vállalattal. A cég saját fejlesztésű „5S” energiatároló rendszere a belső biztonság, az aktív védelem és az intelligens korai figyelmeztetés hármas technológiai pillérére épül - az elmúlt tíz évben több mint 12 GWh kapacitást telepítettek probléma nélkül.

A vállalat új, Európában (Londonban) létrehozott napenergia–tárolás technológiai innovációs központja (Center of Excellence, CoE) fontos mérföldkő: a projekttervezéstől a műszaki képzésen át a pótalkatrész-ellátásig teljes életciklusú támogatást biztosít majd az európai ügyfeleknek. A cél az, hogy az integrált napenergia-tárolási rendszerek biztonságosabban és gyorsabban valósulhassanak meg, és hosszú távon stabil megtérülést biztosítsanak. A Longi első körben az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban jelenik meg energiatárolási rendszereivel, közvetlenül támogatva a közüzemi és energetikai cégek zöld átállási projektjeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio