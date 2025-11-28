Győztest hirdettek: nem úgy fog kinézni a Debrecenbe költöző közlekedési múzeum, mint eddig gondoltuk

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt tervpályázat tavaly májusban kapott lendületet, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy az új múzeum a debreceni BMW-gyár szomszédságában épül fel.
A bejelentést követően először ötletpályázat indult, amelyre 18 pályamunka érkezett.
Akkor az Archiko Kft. vitorlásra hajazó koncepciója bizonyult a legjobbnak,
és további nyolc tervet díjaztak.
Az ott levont tanulságok alapján idén nyáron írták ki a mostani építészeti tervpályázatot, amely váratlan fordulatot hozott:
a vitorláshajót idéző dizájn helyett teljesen más megközelítés győzött.
- A fődíjat a DAW Építész Stúdió Kft. kapta 25 millió forinttal.
- A második helyen az Archiko Kft., a GAV-ART Stúdió Kft. és a T1 Studio Kft. közös pályázata végzett 20 millió forintos díjjal.
- A harmadik díjat a Finta Stúdió Kft. és a Zaha Hadid Architects együttműködése nyerte el 15 millió forintért.
- A minisztérium emellett megvásárol még három további pályaművet is a BORD Építész Stúdió Kft., a Tecton Kft. és a Napur Architect Kft. anyagai közül.
Lánszki Regő országos főépítész és építészeti államtitkár, a bíráló bizottság elnöke a díjátadón hangsúlyozta:
Az új közlekedési múzeum születése olyan szemléletet jelez, amely végre egészben látja az országot – nem központ és vidék ellentéteként, hanem összekapcsolódó városok hálózataként.
Mint kijelentette, a nyertes terv modern és visszafogott egyszerre, karakteres, de nem hivalkodó, és természetesen kapcsolja össze a hagyományt az innovációval.
Papp László, Debrecen polgármestere szerint a projekt a város fejlődésének új irányát jelöli, és egy jelentős városfejlesztési korszak következő állomása.
Egy ilyen közlekedési múzeum nagy lehetőség, egyben nagy felelősség is. Biztosan kijelenthetjük, hogy a lehető legjobb helyre kerül, a Kárpát-medence centrumába, és igyekszünk jó gazda módjára gondoskodni róla
- mondta.
Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója a gyűjtemény folyamatos fejlesztéséről és bővítéséről beszélt.
Ha mindez megvan, valóban nem lesz más dolgunk, mint hogy egy olyan épületet hozzunk létre, amely méltó és alkalmas helyszín egy ilyen átfogó kiállítás megrendezéséhez
- fogalmazott. Szerinte a mostani tervpályázat az ötletpályázathoz képest jelentős előrelépés: a műszaki, funkcionális és múzeumszakmai szempontokhoz is közelebb álló megoldások születtek.
A győztes koncepció a leírás szerint élményközpontú, látogatóbarát múzeumot vázol fel, amely közösségi, konferencia-, illetve rendezvénytérként is funkcionál, és három részből tevődik össze.
A nyugati oldal a megérkezést szolgálja parkolókkal, míg az épületegyüttes központi eleme maga a múzeum és a belső udvar lesz. A telken környezetbarát elektromos gokartpálya is épül.
A harmadik egység az északi részen kialakított tesztpálya lesz, amely az épülethez közeli részen kiszélesedik, így a külső kávézóterasz előtt különböző járműbemutatókat is meg lehet rendezni.
Címlapkép forrása: Magyar Építők / DAW Építész Stúdió Kft.
