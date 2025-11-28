Új elektromos buszok állnak forgalomba Budapesten: mutatjuk, hol találkozhatnak velük

Közleményük szerint a kényelmes, modern asszisztens-rendszerekkel felszerelt járművek közül
az első öt a 105-ös és a 210-es vonalon jár majd.
A BKK megrendelésére és az ArrivaBus Kft. tulajdonában, valamint üzemeltetésében 2027-ig 82 új – 58 szóló és 24 csuklós – teljesen elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi buszflotta.
Mint olvasható, a BKK és szolgáltató partnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az új buszoknak 2026 tavaszától kellene szolgálatot teljesíteniük. Azonban már novemberben – az előkészítési munkálatokat követően (hatósági vizsgálatok, járművek specifikus rendszerekkel való felszerelése, töltési rendszer kiépítése) – próbajáratot indítottak a buszok tesztelésére, így a járművek a tervekhez képest már jóval korábban forgalomba állnak.
A közleményben idézik Körmendi Anikót, az Arriva Hungary Zrt. vezérigazgatóját, aki azt mondta: céljuk, hogy 2026 első negyedévében a társaság flottájában 82 vadonatúj BYD elektromos busz szolgálja Budapest mindennapi közlekedését, köztük az ország első elektromos csuklós járműveivel.
Bodor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztési vezérigazgató-helyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az új elektromos buszok
a dízel járművekével közel azonos napi futásteljesítményt képesek egyszeri feltöltés után biztosítani.
Az új buszok a kialakításuknak köszönhetően tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak - közölte.
Címlapkép forrása: MTI
