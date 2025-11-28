Teljesen felforgatott egy területet a Google új fejlesztése: valahol már most látványos a hatás

Nagy kihívó érkezett a képgenerálók piacára
A szöveges feladatok elvégzésére képes LLM-ek elterjedését követően az képgeneráló AI-modellek is nagy fókuszt kaptak mind a technológiai vállalatok, mind a felhasználók oldaláról. A képgenerálásra használható mesterségesintelligencia-alkalmazások látványos fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Az első, szélesebb körben is ismertté vált, 2022 óta elérhető Midjourney elterjedését követően egyre több kisebb gyártó modelljei (mint például az Ideogram, vagy a Stable Diffusion) értek el sikereket a képi AI-megoldások terén.
Ugyan az évekkel ezelőtt megjelenő modellek gyakran vétettek hatalmas hibákat egyes generálások során, a technológia folyamatosan fejlődött és a nagy AI-fejlesztő cégek, így az Elon Musk által vezetett xAI, a Google és az OpenAI is piacra dobták a képgeneráló alkalmazásaikat, gyakran a chatbotok felületére integrálva.
Az OpenAI az idei évben nagy visszhangot keltett a képgeneráló megoldásával, mikor a közösségi médiát szabályosan elárasztották a hagyományos fotók AI segítségével módosított japán anime stílusú változatai. A közösségi médiaplatformokon terjedő trend annyira népszerű volt, hogy a ChatGPT heti felhasználói száma rögtön rekordmagasra ugrott a következőkben.
Az elmúlt hetekben a Google képgenerélü modellje, a Nano Banana modell kapott nagyobb visszhangot. Ennek oka, hogy a szeptemberben debütáló képgenerátort a gyártó november végétől
az új nagy nyelvi modelljével (a Gemini 3 és Gemini 3 Pro) együtt ingyenesen is elérhetővé tették, a Gemini alkalmazáson keresztül.
A bejelentés szerint a népszerű képgeneráló modell új verziója az élethűbb képek mellett képes akár komplexebb infografikák elkészítésére is, valamint az generátorok egyik Achilles-sarkának tekintett, képre helyezett szövegek pontosabb generálására is.
Az internetes keresésekben is éles a verseny a képgenerátorok közt
Ahhoz hogy láthatóvá váljon, a Google új modellje mennyire kavarta fel az állóvizet a képi AI-megoldások terén, a Nano Banana iránti érdeklődést összevetettük a OpenAI videós platformjával, a Sorával. Utóbbi, szintén rendkívül nagy visszhangot kapó AI-eszközzel korábban külön cikkben is foglalkoztunk.
Az alábbi grafikon alapján megállapítható, hogy a Sora jóval nagyobb érdeklődést váltott ki a Google-ben, a szeptemberi debütálásakor, azonban a kezdeti kifejezetten magas érdeklődés az alkalmazás iránt jelentősen csökkent azóta. A Nano Banana iránti érdeklődés szintén szeptemberben ugrott meg (mikor debütált a modell), majd a legutóbbi,
Pro verzió megjelenésekor is nőtt a keresési inenzitás.
Ha rövidebb időtávon, az elmúlt 1 hétben hasonlítjuk össze, a fenti grafikonon is látszik, hogy nagyjából azonos szinten mozog az internetes érdeklődés a két modell iránt. A térképes adatokat globálisan vizsgálva megoszlónak tűnik, hogy melyik váltott ki nagyobb érdeklődést egyes országokban. Míg az Egyesült Államokban, valamint Ázsia egyes államaiban a Sora dominálta a kereséseket, addig Európában túlnyomórészt
a Nano Banana váltott ki arányaiban nagyobb érdeklődést a Google-ben.
Ahogy már fent is megemlítettük, a képi AI-megoldások közül több is igen nagy figyelmet kapott az elmúlt években, így a Nano Banana iránti érdeklődést több, már a piacon lévő alkalmazással is összehasonlítottuk. Ezek alapján az látszik, hogy az évek óta elérhető képgenerálók, mint például a Midjourney és az Ideogram, a Nano Banana-hoz és a Sora-hoz képest valamivel kisebb figyelmet kapott a Google-ben.
A nyár folyamán debütáló, Veo 3 videógeneráló-modell azonban nagy kiugrást generált a keresésekben.
Ha az elmúlt két évtizedes időtávon vetjük össze a fenti AI-eszközök iránti érdeklődést, látható, hogy a Midjourney a 2022-es megjelenésekor keltette a legnagyobb érdeklődést a Google-ben. Azóta azonban, a különböző gyártók sorban rukkoltak elő a képi AI-megoldásokkal, amelyek jóval nagyobb visszhangot kaptak, mint a korábban egyeduralkodónak számító Midjourney.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Indul a bérfelzárkózás! Minden kiderült a minimálbérről és a garantált bérminimumról
A bruttó összeg 323 ezer forintra nő.
Német infláció: kilenc havi csúcson az év végi EKB-ülés előtt
Főleg bázishatások miatt.
Meghamisította az önéletrajzát, lemondott a kulcsfontosságú NATO-tagállam védelmi minisztere
Magyarország szomszédjában.
Ritka égi jelenség lepte meg a magyarokat: képeken a légköroptikai látványosság
Megérkezett a csapadék.
Borús jelek az ünnepi szezonban: kevesebb árut vásárolnak az amerikaiak, pedig ugyanannyit költenek
Sokan a Black Friday akciókat nem luxuscikkek beszerzésére, hanem alapvető termékek feltöltésére tervezik használni.
India gazdasága turbófokozatban: 8,2%-os növekedés Trump 50%-os vámjai mellett
Ellenállóbb, mint hittük.
Túl sokat spóroltak az utasok, megszüntette előfizetéses szolgáltatását a Ryanair
Nem jött ki jól belőle a fapados.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!