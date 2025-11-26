Kivonul a nagy cég Magyarországról, eladják az egyik népszerű boltláncot

A Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi bejelentése szerint a brit Frasers Group megvásárolja a vállalat magyarországi és romániai leányvállalatait.

Az akvizíció keretében 29 magyarországi és 49 romániai Hervis üzlet kerül az új tulajdonos portfóliójába.

A tranzakció részeként a Frasers Group átveszi az érintett üzletek teljes munkavállalói állományát is. A felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, azonban a korábban Sports Direct néven ismert brit vállalat már megszerezte a szükséges kartelljogi engedélyeket a felvásárláshoz.

Az ügylet kizárólag a magyar és román piacot érinti, a Hervis ausztriai, szlovéniai és horvátországi üzlethálózata továbbra is az eredeti tulajdonos kezében marad.

A Frasers Group jelentős piaci szereplő a régióban, tavaly több mint 490 millió eurós bruttó árbevételt ért el.

A vállalat öt országban - Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában - összesen 227 üzletet működtet.

A felvásárlás hátterében állhat, hogy a Hervis 2024-ben 43 millió eurós veszteséget könyvelt el.

