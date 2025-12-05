  • Megjelenítés
A Masterplast lett a magyar kormány századik stratégiai partnere
A Masterplast lett a magyar kormány századik stratégiai partnere

Portfolio
Aláírták a magyar kormány és a Masterplast közötti stratégiai megállapodást.

A Masterplast idén márciusban jelentette be, hogy a magyar kormány és a Masterplast között stratégiai együttműködési megállapodás jön létre.

A stratégiai együttműködési megállapodás a Masterplast magyarországi jelenlétének megerősítését és hosszú távú fejlesztését célozza. Az együttműködés kiemelt területeit a gyártásfejlesztés, az innováció és kutatás-fejlesztés ösztönzése, valamint a duális képzési rendszer támogatása képezik.

A megállapodás értelmében a társaság elkötelezi magát magyarországi beruházásainak bővítése mellett,  a kormány pedig kész támogatni a Masterplast exporttevékenységét és alkalmazottainak képzését.

Az együttműködés kiterjedne

  • a magyar beszállítók integrációjára,
  • a helyi közösségek támogatására,
  • valamint Magyarország, mint befektetési célpont nemzetközi népszerűsítésére is.

Ma pedig alá is írták a megállapodást, a Masterplast közleménye szerint

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a stratégiai együttműködési megállapodás aláírására sor került.

A megállapodás aláírásával a Masterplast a magyar kormány századik stratégiai partnerévé vált.

A Masterplast árfolyama ma stagnál, idén már 6 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX index 38 százalékot ralizott 2025-ben.

