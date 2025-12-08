Hiába a washingtoni tiltás: Kína sorra veszi át a feketelistás orosz gázt!

A Gazprom PJSC Portovaya létesítményéből származó, a Valera hajó által szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) hétfőn érkezett meg a dél-kínai Beihai importterminálba.

Mind a szállítóhajót, mind a Balti-tengeren található létesítményt az amerikai kormányzat januárban szankciók alá helyezte,

hogy megakadályozza Oroszország LNG-exportjának növelését.

Kína, amely nem ismeri el az egyoldalú szankciókat, az elmúlt hónapokban egyre több feketelistára tett orosz gázt vásárolt, ezzel szorosabbra fűzve a két ország közötti energetikai kapcsolatokat. Peking figyelmen kívül hagyta az orosz olaj értékesítésének leállítására irányuló amerikai törekvéseket is.

Oroszország két viszonylag kis LNG-exportlétesítménnyel rendelkezik a Balti-tengeren, köztük a Novatek PJSC által vezetett Vysotsk üzemmel, amelyet szintén szankcionált az USA. Egy másik szankcionált orosz létesítmény, a szibériai Arctic LNG 2 augusztus végén kezdett üzemanyagot szállítani Beihaiba.

Az orosz LNG-szállítmányok Kínába – beleértve a nem szankcionált létesítményekből származókat is – szeptembertől novemberig körülbelül 14%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Valera lenne a 19. LNG-szállítmány Kínába szankcionált orosz létesítményből augusztus óta.

Október közepén műholdképek mutatták, hogy egy Portovayából induló tanker üzemanyagot adott át egy hongkongi székhelyű cég hajójának Malajzia közelében. Ez a CCH Gas nevű hajó hamis helymeghatározó jeleket küldött, és a műholdak múlt hónapban Kína közelében észlelték, de jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images