  • Megjelenítés
Hiába a washingtoni tiltás: Kína sorra veszi át a feketelistás orosz gázt!
Üzlet

Hiába a washingtoni tiltás: Kína sorra veszi át a feketelistás orosz gázt!

Portfolio
Egy amerikai szankciók alá vont orosz LNG-létesítmény megkezdte szállításait Kínába, ami az orosz-kínai energetikai együttműködés erősödését jelzi - írta meg a Bloomberg. Kína nem ismeri el az egyoldalú szankciókat, az ország az elmúlt hónapokban egyre több feketelistára tett orosz gázt vásárolt. Peking figyelmen kívül hagyta az orosz olaj értékesítésének leállítására irányuló amerikai törekvéseket is.

A Gazprom PJSC Portovaya létesítményéből származó, a Valera hajó által szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) hétfőn érkezett meg a dél-kínai Beihai importterminálba.

Mind a szállítóhajót, mind a Balti-tengeren található létesítményt az amerikai kormányzat januárban szankciók alá helyezte,

hogy megakadályozza Oroszország LNG-exportjának növelését.

Kína, amely nem ismeri el az egyoldalú szankciókat, az elmúlt hónapokban egyre több feketelistára tett orosz gázt vásárolt, ezzel szorosabbra fűzve a két ország közötti energetikai kapcsolatokat. Peking figyelmen kívül hagyta az orosz olaj értékesítésének leállítására irányuló amerikai törekvéseket is.

Még több Üzlet

Vihar előtti csend a tőzsdéken

Lezárult a Nébih országos téli ellenőrzésének első szakasza

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Oroszország két viszonylag kis LNG-exportlétesítménnyel rendelkezik a Balti-tengeren, köztük a Novatek PJSC által vezetett Vysotsk üzemmel, amelyet szintén szankcionált az USA. Egy másik szankcionált orosz létesítmény, a szibériai Arctic LNG 2 augusztus végén kezdett üzemanyagot szállítani Beihaiba.

Az orosz LNG-szállítmányok Kínába – beleértve a nem szankcionált létesítményekből származókat is – szeptembertől novemberig körülbelül 14%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Valera lenne a 19. LNG-szállítmány Kínába szankcionált orosz létesítményből augusztus óta.

Október közepén műholdképek mutatták, hogy egy Portovayából induló tanker üzemanyagot adott át egy hongkongi székhelyű cég hajójának Malajzia közelében. Ez a CCH Gas nevű hajó hamis helymeghatározó jeleket küldött, és a műholdak múlt hónapban Kína közelében észlelték, de jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Trump: csalódtam Zelenszkijben
Az EU felszámolását követeli Elon Musk, miután bírságot kapott a cége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility