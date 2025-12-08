  • Megjelenítés
Súlyos baleset az M1-es autópályán
Súlyos baleset az M1-es autópályán

Egymásnak ütközött öt személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 17. és 18. kilométer között. Nagy a torlódás.

Öt autó futott egymásba az M1-esen - közölte honlapján a Katasztrófavédelem.

Az öt személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 17. és 18. kilométer között ütközött egymásnak. Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a járműveket. A karambol akadályozza a forgalmat, nagy a torlódás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

