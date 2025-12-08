Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió

Donald Trump amerikai elnök vasárnap egy washingtoni rendezvényen jelezte, hogy

potenciális aggályai vannak a Netflix tervezett 72 milliárd dolláros üzletével kapcsolatban,

amelynek keretében felvásárolná a Warner Brothers Discovery filmstúdióját és népszerű HBO streaming hálózatait.

"A Netflixnek nagy piaci részesedése van" - mondta Trump, hozzátéve, hogy a két vállalat egyesített mérete "problémát jelenthet". Az elnök kijelentette, hogy személyesen is részt venne az ügylet jóváhagyásáról szóló döntésben.

A pénteken bejelentett megállapodás szerint a Warner Brothers olyan népszerű franchise-okat hozna a Netflixhez, mint a Harry Potter, a Trónok harca, a Looney Tunes, a Mátrix és a Gyűrűk Ura, ezzel új médiagigászt teremtve. Az üzlet várhatóan 2026 második felében zárulna le, miután a Warner Bros kettéválasztja üzletágait.

Az amerikai igazságügyi minisztérium versenyjogi részlege kifogásolhatja az ügyletet, ha a kombinált vállalkozások túl nagy szeletet hasítanak ki a streaming piacból. Trump többször is kiemelte a Netflix piaci részesedésének méretét, amely "jelentősen megnövekedne" az üzlet megvalósulása esetén.

Blair Westlake, korábbi Universal Studios vezető szerint a versenyjogi aggályok szempontjából "csak két elem számít": a Netflix és a Warner Brothers HBO streaming üzletágának kombinációja. Véleménye szerint az üzletet végül jóváhagyják, de "valószínűleg engedményeket kell majd tenni".

Bill Kovacic, az amerikai versenyhivatal (FTC) korábbi elnöke szerint Trump megjegyzései azt jelentik, hogy az ügylettel kapcsolatos tárgyalások "a Fehér Házon keresztül fognak zajlani", ami "valószínűleg példátlan szintű elnöki ellenőrzést" eredményez egy fúzió elemzésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images