Ezek most a magyar cégek kedvenc autói: volt-e meglepetés a flottapiacon 2025-ben?

Adásunk első felében egyébként arról kérdeztük Hornyák József makroelemzőt, hogy 2025 utolsó negyedévében valami megbillent a magyar munkaerőpiacon: a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4,6 millióra zsugorodott, miközben a munkanélküliségi ráta makacsul 4,4% körül maradt – ez inkább egyfajta demográfiai törésvonalat rajzol ki, nem pedig sima ciklikus hullámzást. Közben novemberben érdemben emelkedtek a bérek: a bruttó átlag már 750 ezer forint fölött, a nettó 526 ezernél jár, és a reálkereset is kapaszkodik az alacsonyabb infláció hátán. De hogyan fér meg egymás mellett a munkaerő-kínálat apadása és a bérrobbanás – és ki fizeti ennek az árát 2026-ban: a cégek, a fogyasztók vagy végül a növekedés?
A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Friss munkaerőpiaci adatok – (02:14)
- Hogy állnak a magyar cégek a flottaépítésben? – (17:09)
- Tőkepiaci kitekintő - (28:37)
A podcast és a cikk megjelenését az MHC Mobility támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?
Sokan az ICE feloszlatását követelik - Mekkora realitása lehet ennek?
Megkongatták a vészharangot: nagy boltláncok vonulhatnak ki Magyarországról, mennie kell az árrésstopnak
Túlélésért küzd a kiskereskedelmi szektor az OKSZ főtitkára szerint.
Felkészülés a pénzügyi tragédiára: magyarok százezreinek a biztosításába nyúl bele az MNB
Havi több ezer forintot fizetnek sokan a semmire.
Kiderült, min dolgozik titokban a német hadsereg: saját műholdrendszerrel váltanák le Musk Starlinkjét
Sok milliárd eurós üzlet.
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Egy kiberbiztonsági cég vizsgálta az esetet.
Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére
Személyesen utazik tárgyalni.
Jégpáncélba fagyott repülőterek, rekordközeli járattörlések: összeomlott a forgalom a világ egyik legforgalmasabb légtérében
Valamennyit javult a helyzet a tegnapihoz képest, de még mindig hatalmas a káosz.
Csúcsközelben kezdi a hetet a magyar tőzsde
Kis emelkedés a nyitáskor.
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!