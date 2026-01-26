  • Megjelenítés
Ezek most a magyar cégek kedvenc autói: volt-e meglepetés a flottapiacon 2025-ben?
Ezek most a magyar cégek kedvenc autói: volt-e meglepetés a flottapiacon 2025-ben?

Portfolio
Hogyan alakult a hazai újautó-piac 2025-ben, és mely szegmensek illetve hajtásláncok teljesítettek a legjobban. Hogyan változik a vállalati autók iránti kereslet, milyen tényezők mozgatták leginkább a döntéseket, és mire számíthatunk 2026-ban az operatív lízing piacán. A témáról a pénteki Checklistben kérdeztük a piac egyik meghatározó szereplője, az MHC Mobility Zrt. ügyvezetőjét, Lauscher Andrást. Az interjú 17.09-től hallható.

Adásunk első felében egyébként arról kérdeztük Hornyák József makroelemzőt, hogy 2025 utolsó negyedévében valami megbillent a magyar munkaerőpiacon: a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4,6 millióra zsugorodott, miközben a munkanélküliségi ráta makacsul 4,4% körül maradt – ez inkább egyfajta demográfiai törésvonalat rajzol ki, nem pedig sima ciklikus hullámzást. Közben novemberben érdemben emelkedtek a bérek: a bruttó átlag már 750 ezer forint fölött, a nettó 526 ezernél jár, és a reálkereset is kapaszkodik az alacsonyabb infláció hátán. De hogyan fér meg egymás mellett a munkaerő-kínálat apadása és a bérrobbanás – és ki fizeti ennek az árát 2026-ban: a cégek, a fogyasztók vagy végül a növekedés?

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Friss munkaerőpiaci adatok – (02:14)
  • Hogy állnak a magyar cégek a flottaépítésben? – (17:09)
  • Tőkepiaci kitekintő - (28:37)

A podcast és a cikk megjelenését az MHC Mobility támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

