Esik a Mol, egyre feljebb az OTP

Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek, a BUX index pedig oldalazik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékot esett. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index,

ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esik,

miközben csak az OTP árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a BIF papírjai állnak, amelyek árfolyama 5,7 százalékkal került lejjebb, az Akko árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,35 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

