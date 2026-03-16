Megszólalnak a biztosítók: mit sikerült elérni az etikus életbiztosítási szabályozással?

2025-ben és 2026-ban több lépcsőben valósult meg a Magyar Nemzeti Bank életbiztosítási piacot érintő, "etikus 2.0" névre hallgató szabályozási csomagja. A koncepció a 2016-2017-ben bevezetett etikus 1.0 szabályozás folytatása, és elsősorban a befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások piacát érinti.
A második körös csomag azonban már nemcsak a megtakarítások költségeire koncentrál,
hanem az értékesítés folyamatára, az érdekkonfliktusokra és a termékek ár-érték arányára is,
megfelelve az európai szinten elvárt, úgynevezett "value for money" szemléletnek.
Az etikus 2.0 szabályozási csomag öt fő elemből áll:
-
Összeférhetetlenségi ajánlás – az értékesítés során felmerülő érdekkonfliktusok kezelését és az ösztönzési rendszerek átláthatóbb működését szabályozza.
-
Welcome call ajánlás – kötelező minőségbiztosítási hívással ellenőrzi, hogy az ügyfél valóban érti-e a megkötött biztosítás feltételeit és költségeit.
-
TKM-rendelet módosítása – bevezeti az ügyfélre szabott, egyedi teljes költségmutatót, amelyet már az ajánlattételkor be kell mutatni.
-
Unit-linked ajánlás – szigorítja az eszközalapok költség- és teljesítményelvárásait, valamint az úgynevezett indoklásos sáv alkalmazását.
-
POG-ajánlás (termékfelügyeleti és irányítási ajánlás) – előírja, hogy a biztosítók csak megfelelő ár-érték arányú termékeket fejleszthetnek és értékesíthetnek, folyamatos termékmonitoring mellett.
|Etikus 2.0 határidők
|Szabályozás
|Megfelelés határideje
|Szabályozó célja
|Welcome call ajánlás
|2025. január 1.
|Félreértékesítések megelőzése
|Összeférhetetlenségi ajánlás
|2025. január 1.
|Érdekkonfliktusok kezelése
|TKM-rendelet módosítása
|2026. január 1.
|Egyéni TKM bevezetése
|Unit-linked ajánlás
|2026. január 1.
|Magasabb hozampotenciál visszamérése
|POG ajánlás
|2025. júl 1. / 2026. jan. 1.
|Eszközalap felülvizsgálat, teljes megfelelés
|Forrás: MNB, Portfolio
A változások egyik legmeghatározóbb fejleménye, hogy a biztosítóknak felül kellett vizsgálniuk az eszközalapjaik jelentős részét, például a "toxikus" (reálhozam hozamtermelésre nem képes) eszközalapok nem maradhattak a piacon.
Bár az etikus 1.0 jelentősen átalakította a piacot, a jegybank szerint több probléma továbbra is fennmaradt. Az egyik legfontosabb a magas költségszint volt: a unit-linked életbiztosítások átlagos teljes költségmutatója még mindig 3 százalék felett alakult. Emellett a piacon inkább a közvetítők kegyeiért folytatott jutalékverseny, mintsem az ügyfelek javát szolgáló költségverseny volt tapasztalható. A felügyelet problémának látta azt is, hogy egyes termékek nem nyújtottak megfelelő ár-érték arányt, sok eszközalap nem termelt kielégítő hozamot, az értékesítési gyakorlatban időnként félreértékesítések vagy átkötések jelentek meg.
|Unit-linked életbiztosítások maximális TKM-e
|Tartam
|Rendszeres díjas
|Egyszeri díjas
|5 év, tartamvégi
|-
|3,5%
|10 év, tartamvégi
|4,25% + 1,5%
|3,5%
|15 év, tartamvégi
|3,95% + 1,5%
|3,5%
|20 év, tartamvégi
|3,5% + 1,5%
|3,5%
|Whole life
|3,95% (15 éves tartamközi)
|3,5%
|Tartamközi
|6,25%+1,5% (10. évforduló felett)
|3,5%
|Forrás: MNB, Portfolio
A felügyelet első visszamérései szerint az etikus 2.0 már rövid távon is hatással volt a piacra. Az MNB értékelése alapján jelentősen csökkent az alacsony ügyfélértékű eszközalapok száma, a biztosítók több esetben költségcsökkentéssel vagy portfólió-átalakítással reagáltak, egyes eszközalapokat megszüntettek vagy összevontak, a magasabb kockázatú eszközalapok átlagos hozama is javult.
A biztosítási piacon, mint írták, 31 százalékponttal csökkent az alacsony ügyfélértékű termék-eszközalap kombinációk száma. Az érintett biztosítók költségcsökkentéssel, a mögöttes portfóliók átrendezésével, sőt egyes eszközalapok megszüntetésével növelték az elérhető termék-eszközalap kombinációk által nyújtott ügyfélértéket – írta idén év elején az MNB, igaz, azt nem közölték, hogy milyen bázisról ment végbe ez a csökkenés. Vonatkozó kérdésünkre a felügyelet azt válaszolta, további részletes értékelés az idei év második felében várható.
A biztosítók és közvetítők azt kommunikálták, hogy a megfelelés jelentős erőforrásokat igényel,
és hosszabb távon az fogja eldönteni a szabályozás sikerét, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt az ügyfélvédelem és az üzleti fenntarthatóság között.
A jelek szerint mérsékelt változásokat eredményezett az etikus 2.0
Kérdésünkre válaszolva a Generali Biztosító elárulta: összesen 13 eszközalap esetében történt felülvizsgálat, eszközalap bezárására nem került sor, csak az U72 MyLife Prémium módozat eszközalap választékából vont ki 2 eszközalapot (Fejlett világ részvény eszközalap és Fejlődő világ részvény eszközalap) a biztosító. Annak érdekében, hogy az U72 módozattal rendelkező ügyfelek továbbra is választhassanak fejlett és fejlődő részvénypiacokba fektető eszközalapokat a szerződésükhöz, a kivezetéssel egyidejűleg két új eszközalapot (Tudatos fejlett piac részvény eszközalap és Távlat fejlődő piac részvény eszközalap) vezettek be, kizárólag az U72 MyLife Prémium módozathoz.
Az átalakítás a Fejlett világ részvény eszközalap esetén kb. 590 millió forintnyi, a Fejlődő világ részvény eszközalap esetén pedig kb. 515 millió forintnyi ügyfélvagyont érintett
– közölte a Generali. Ez a volumen nem tűnik különösebben soknak a piac méretéhez és a Generali magas piaci részesedéséhez képest.
A változtatás által érintett ügyfeleket 2025. szeptember 29-étől kezdődően, de legkésőbb az átváltások előtt 60 nappal kaptak tájékoztatást az eszközalap-paletta módosításáról és az automatikus átváltásokról. Arra is volt lehetőségük, hogy ne a felajánlott eszközalapokba tegyék a befektetéseiket: az erre vonatkozó átváltási igényüket 2025. december 8-ig kellett jelezniük.
A K&H Biztosítónál az "etikus 2.0" szabályozás bevezetése kevesebb mint tíz eszközalap felülvizsgálatát tette szükségessé, amelyek közül csupán egyet vezettek ki. A módosítás néhány száz szerződést érintett, és a teljes portfólió méretéhez képest elhanyagolható mértékű kezelt vagyonra volt hatással – közölte a biztosító.
A megszűnő eszközalap esetében olyan befektetési célú és kockázati szintű alternatívát választottak, amely a leginkább megfelelt az eredeti eszközalap befektetési politikájának.
Az érintett ügyfelek – a törvényi előírásoknak megfelelően – részletes tájékoztatást kaptak az érintett eszközalap megszűnéséről, az alternatíváról és az alkalmazott értéknapról, és 60 napos határidővel dönthetnek arról, hogy elfogadják‑e a K&H által javasolt irányt, vagy saját választásuk szerint díjmentesen másik eszközalapba helyezik át megtakarításaikat – tette hozzá a biztosító.
Diószeghy Zoltán, az NN termékfejlesztési és árazási területvezetője elmondta: korlátozott mértékben érintette az eszközalap-kínálatukat az etikus 2.0 szabályozás, tavaly július 1-jével két eszközalapot zártak be, további kettőnél pedig a vagyonarányos költséget csökkentették; ezek összesen nyolc termék-eszközalap kombinációt érintettek.
Összességében ez a portfóliónk kisebb részét érintette, 54 eszközalapból kettőt kellett bezárni
– hangsúlyozta.
Az NN-nél az eszközalapok megszüntetésére részletes, előre rögzített folyamat vonatkozik: az ügyfeleket 30 nappal korábban értesítik, a megszűnő alapban lévő befektetéseket pedig egy hasonló befektetési politikát követő eszközalapba, ha ilyen nem érhető el, akkor automatikusan a legalacsonyabb kockázatú eszközalapba helyezik át. Ezzel párhuzamosan az ügyfelek ingyenes alapváltási lehetőséget kapnak, így saját döntésük alapján más eszközalapba is áthelyezhetik megtakarításukat. „Úgy van kialakítva a folyamat, hogy az ügyfeleket se extra költség, se többletkockázat ne érje” – fogalmazott a szakember.
A Groupama Biztosító közölte: 27 eszközalapot érintett a felülvizsgálat, mely során "mindegyik eszközalap jól vizsgázott", megszüntetésre vagy összevonásra egyetlen esetben sem volt szükség. Ennek oka elsősorban az, hogy négy évvel ezelőtt bevezették az új generációs életbiztosításukat. A Groupama Biztosító hálózatában NEXT, míg az OTP Banknál EASY néven elérhető életbiztosítások amellett, hogy szerződéskötési költség nélkül köthetőek meg, a tartam teljes ideje alatt rendkívül kedvező költségstruktúrával rendelkeznek – mondta a biztosító. A minimális költségek, valamint az eredményesen működő eszközalapok együttesen azt eredményezik, hogy az ügyfelek életbiztosítási megtakarításai jól teljesítenek, emellett a megtakarítási életbiztosítás garantált hozammal is elérhető – hangsúlyozta a Groupama.
Nem mindenhol a kívánt célt sikerült elérni
Jedliczki Roland, az Uniqa lakossági személybiztosítások üzletágának vezetője kifejtette: az etikus 2.0 szabályozás alapvető céljai – a transzparencia erősítése és az ügyfélérték növelése – a biztosítók szemszögéből is támogatható irányt jelentenek. Az Uniqa viszonylag kis alkalmazkodási kényszerrel szembesült, mivel 2023-2024-ben átfogó termékmegújítást hajtott végre, amely során már az EIOPA által megfogalmazott "value for money" szemléletet alkalmazták a termékfejlesztésben. Emiatt az MNB ajánlásainak megjelenésekor csak kisebb korrekciókra volt szükség:
a biztosítónál végül két eszközalap esetében döntöttek úgy, hogy azokat kivezetik az új értékesítésből, a meglévő ügyfeleket azonban ez nem érinti.
Az egyik ilyen alap egy kelet-közép-európai részvénykitettségű eszközalap volt, amely a historikus adatok alapján nem felelt meg teljes mértékben a felügyeleti kritériumoknak, holott az alap a bevetetése óta eltelt mintegy kilenc évben a biztosítási költségek levonása után évi 7-8 százalék feletti átlagos hozamot ért el. A másik esetben egy aranyfókuszú eszközalapot vezettek ki az új értékesítésből, amelynek Jedliczki szerint szintén megvan a maga szerepe a portfóliódiverzifikációban, még ha az új szabályozási keretek között már nem is kínálják az új ügyfelek számára. Emellett egy kisebb súlyú, egyszeri díjas eurós terméket vontak ki a kínálatból, a már nem értékesített termékekhez kapcsolódó portfólióban pedig hét eszközalapnál azonosítottak nem megfelelést, amelyre vagyonarányos költségcsökkentéssel reagáltak.
A módosítások eszközalaptól függően 15 bázisponttól akár 100 bázispontig terjedtek – volt olyan alap, ahol harmadával mérsékelték az éves költséget.
Jedliczki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen mutató alapján nem mindig könnyű megragadni az eszközalapok valódi értékét. Szerinte bizonyos alapok – például bizonyos technológiai tematikára vagy régiós kitettségre fókuszáló részvényalapok – historikus teljesítménye nem feltétlenül tükrözi a jövőbeli hozamkilátásokat, miközben egyes alacsony kockázatú – például likviditási – alapok a portfóliók stabilizálásában töltenek be fontos szerepet. Emiatt előfordulhat, hogy olyan alapok is kiesnek a kínálatból, amelyek egyébként értékes szerepet töltenének be az ügyfelek portfóliójában.
A szakember szerint összességében a szabályozás az ügyfelek számára kedvező irányba hat, még ha ez a biztosítók és a közvetítők számára alkalmazkodási költségekkel is jár. Úgy látja, a változások akár a klasszikus kockázati jellegű biztosítások – például egészség- vagy életbiztosítások – felé is terelhetik a piacot, ami hosszabb távon kiegyensúlyozottabb termékszerkezetet eredményezhet. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szigorodó szabályozási környezet ellenére a unit-linked üzletág továbbra is működőképes marad: bár alacsonyabb megtérüléssel, de fenntartható módon működtethető.
Miért nem mozdulnak el az ETF-ek felé a biztosítók?
Kiss Imre, a MoneyMoon alapító-ügyvezetője rámutatott: a piaci szereplők jóval nagyobb átalakulást vártak az etikus 2.0 szabályozástól az eszközalapok szerkezetét illetően. A várakozások között szerepelt, hogy új alapok jelennek meg, több ETF kerül a portfóliókba, és érdemben átalakul a kínálat, ehhez képest szerinte a változások mérsékeltebbek lettek: sok biztosítónál legfeljebb néhány eszközalapot érintettek a módosítások.
Ha biztosítónként két-három eszközalapot érintett a változás, már sokat mondunk
– fogalmazott.
A MoneyMoon alapító-ügyvezetője szerint ráadásul a költségcsökkenés mögött sem mindig egyértelmű, hogy valóban a biztosítók profitmarzsa csökkent-e. Előfordulhat, hogy egyszerűen olcsóbb befektetési eszközökre cserélték a korábbi alapokat, ami automatikusan nagyobb mozgásteret ad a költségek csökkentésére. Példaként említette, hogy egy magas díjú, aktívan kezelt részvényalap helyett egy hasonló fókuszú, alacsony költségű ETF alkalmazása akár több száz bázispontos különbséget is eredményezhet.
Kiss Imre úgy látja, a unit-linked eszközalapok költségszintje továbbra is jelentősen eltér a nemzetközi befektetési piacok gyakorlatától. Míg egyes életbiztosítási konstrukciókban a teljes költségmutató 3 százalék felett is lehet, addig az ETF-piacon – még az aktív ETF-eknél is – jellemzően 20-30 bázispontos költségszintek érhetők el.
Húszéves időtávon már az is hatalmas különbséget jelent, hogy évi néhány bázispontot vagy több száz bázispontot vonnak le a befektetésből
– mondta, hozzátéve, hogy ilyen költségkülönbség akár megduplázhatja a végső megtakarítás nagyságát.
Kiss Imre szerint a jövőben érdemes lenne olyan szabályozási irányba elmozdulni, amely erősebben ösztönzi a biztosítókat az alacsony költségű befektetési eszközök – például ETF-ek – használatára az eszközalapokban. Felvetette azt is, hogy a biztosítók alkalmazhatnának innovatívabb megközelítést, például tematikus eszközalapok bevezetésével, így nemcsak statikus kínálatot biztosítanának, hanem képesek lennének folyamatosan reagálni a gyorsan változó piaci igényekre.
A profit kevésbé a megtakarításokon, inkább a kockázati biztosításokon keletkezik
Czene Árpád, az NN Biztosító Termékfejlesztésért és Operációs területért felelős igazgatósági tagja felhívta a figyelmet, hogy a unit-linked életbiztosítások üzletileg nem tartoznak a legmagasabb profitmarzzsal működő termékek közé, ráadásul az elmúlt évek szabályozási változásai – például a TKM-limitek vagy az etikus 2.0 – tovább szűkítették a mozgásteret.
Emiatt a biztosítók számára egyre fontosabb, hogy a megtakarítási termékek mellett valódi biztosítási tartalmat is értékesítsenek. Az NN stratégiájában tudatos cél, hogy a unit-linked szerződésekhez minél nagyobb arányban kapcsoljanak kockázati fedezeteket, például haláleseti, baleseti vagy egészségbiztosítási kiegészítőket.
Egy megtakarítási jellegű szerződésnél az a célunk, hogy a teljes díj 25-30 százaléka ilyen kiegészítőkből álljon
– mondta Czene, hozzátéve, hogy a hosszú távú jövedelmezőség szempontjából kulcskérdés a szerződések tartóssága is. Az NN saját értékesítési hálózatán keresztül nagy hangsúlyt tud helyezni az állományápolásra és arra, hogy a szerződések minél hosszabb ideig fennmaradjanak.
Diószeghy Zoltán szerint a szabályozásnak egyértelmű pozitív hatása, hogy kiszűri a gyengén teljesítő vagy túl drága eszközalapokat. Ha egy alap a saját eszközosztályán belül, a benchmarkjához képest nem tud megfelelő teljesítményt nyújtani, akkor indokolt, hogy kikerüljön a kínálatból. Ugyanakkor vannak olyan eszközosztályok, ahol még a kiváló minőségű alapoknak is nehéz megfelelni a kritériumoknak. Ilyenek például az euróban denominált likviditási alapok, amelyek az elmúlt évek alacsony hozamkörnyezete miatt historikusan gyengébb hozamot mutattak, miközben egyfajta "biztonságos kikötőként" fontos szerepet töltöttek be a befektetők számára.
Diószeghy szerint a jövőben az is kulcskérdés lehet, hogyan értelmezi majd a felügyelet a szabályokat különböző piaci helyzetekben.
Ha például egy általános piaci visszaesés miatt sok alap egyszerre kerülne a benchmark alá, nem mindegy, hogy a felügyelet azonnali lépéseket vár el, vagy időt ad a piac korrekciójára.
Címlapkép forrása: deepblue4you via Getty Images
