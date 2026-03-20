5 milliárd eurós segélycsomagról döntött az EU-s nagyhatalom

A spanyol kormány pénteken egy átfogó támogatási csomagot hirdetett meg, amelynek központi eleme az energiához kapcsolódó adók mérséklése. A közel-keleti háború nyomán megugrott árak ellensúlyozására a kabinet több intézkedésről is határozott.
A benzin és a gázolaj áfáját 21 százalékról 10 százalékra csökkentik.
Emellett 0,5 százalékra mérséklik az áramra kivetett korábban 5 százalékos különadót, a villamosenergia-termelők által fizetett 7 százalékos terhet pedig teljes egészében eltörlik.
Pedro Sánchez miniszterelnök a pénteki kormányülés után ismertette a részleteket. A tervezett intézkedésekről elsőként a Cadena Ser rádió számolt be.
A csomag literenként 20 centes üzemanyag-támogatást is biztosít a szállítmányozóknak, a mezőgazdasági termelőknek és a halászoknak, továbbá a műtrágyavásárlásra is kiterjed. Az energiaintenzív iparágak hálózathasználati díjának 80 százalékát az állam átvállalja, ami mintegy 200 millió eurós kiadást jelent.
Spanyolország nincs egyedül, hiszen egész Európában keresik a megoldásokat az energiaárak elszabadulására.
Olaszországban Giorgia Meloni kormánykoalíciója a héten átmeneti jövedékiadó-csökkentést vezetett be az üzemanyagoknál.
Madrid egyúttal az algériai földgázimport növelésén is dolgozik a két országot összekötő gázvezetéken keresztül. Spanyolország a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik legnagyobb európai importőre. Fő beszállítói között ott van az iráni támadások által sújtott Katar is.
Az ország ugyanakkor kedvezőbb helyzetből indul, mint a korábbi energiaválságok idején. A megújuló energiaforrások magas aránya Európa egyik legalacsonyabb áramárát biztosítja számukra. A spanyol gazdasági növekedés meghaladja a nagyobb európai gazdaságokét, a foglalkoztatottság pedig a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szinten áll. Az államadósság a világjárvány okozta kiugrás óta 24 százalékponttal csökkent, így a bruttó hazai termék (GDP) 100 százaléka körüli szintre mérséklődött.
Sánchez, aki az első európai vezetőként szállt szembe nyíltan az Irán elleni amerikai támadással, hangsúlyozta, hogy ez a válság nem lesz olyan súlyos, mint a 2022-es orosz-ukrán háború idején tapasztalt.
Spanyolország a legnagyobb szociális és gazdasági védőhálót építi ki az egész EU-ban egy olyan háborúval szemben, amelyet nem támogatunk. Az intézkedések addig maradnak érvényben, ameddig csak szükséges
- mondta a miniszterelnök.
