  • Megjelenítés
Tovább tart a háború - Mit csinál a magyar tőzsde?
Üzlet

Portfolio
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde, miután már negyedik hete tart az amerikai-iráni-izraeli háború, amely alaposan rányomja a bélyegét a globális piaci hangulatra.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 1,2 százalékot esett, így jelenleg 120 618 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Még több Üzlet

Ketyeg Trump ultimátuma - Durva mozgásokkal indul a hét a piacokon

Dübörög a lakásbiztosítási kampány, egy hetük maradt a váltóknak

Gyógyszeripari Grand Prix: Eli Lilly az élen, a többiek a boxban

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Megvan a Mol-osztalék összege

Lépett a szomszédos ország: azonnali beavatkozás jön, a dízel üzemanyagot érinti

Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét

Címlapkép forrása: ArtistGNDphotography

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg?

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Durva átrendeződés indult a nyugati autóiparban, Magyarország lehet ennek az egyik legnagyobb nyertese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility