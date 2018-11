Jön az új fizetési rendszer Magyarországon - Íme a menetrend

Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

már szó volt arról, hogy Magyarországon belátható időn belül egy azonnali fizetési rendszert hozhatnak létre. Bartha Lajos akkor azt mondta , nem egy, de nem is 10 éven belül várható az új rendszer. Ma már tudjuk, jövő év közepén, július elsejével indul el az új rendszer, amely révén 0-24 órában a hét minden napján pár másodperc alatt célba ér a pénzünk.Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei:született meg a döntés arról, hogy a jegybank tulajdonában álló Giro Zrt. fogja létrehozni az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúráját, 2018. januárjában pedig már kiválasztásra került az azonnali fizetés alapinfrastruktúrájának szállítója: a dán Nets szállítja a rendszert.A technikai előkészületek mellett az MNB és a Giro annak lehetőségét is szeretné megteremteni, hogy az azonnali fizetési rendszerre épülő új szolgáltatásokra a bankok versenyképes árazást vezethessenek be. Ezérta Giro Zrt. Igazgatósága elfogadta a Bankközi Klíring Rendszer új árazási koncepcióját, melynek értelmében a Giro 2019. január 1-jétőlA GIROInstant kiegészítő szolgáltatásai (fizetési kérelem és másodlagos számlaazonosító) tranzakcióit külön díj felszámítása nélkül biztosítja majd a Giro.a projekt újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett. A Nets határidőre és megfelelő minőségben átadta a magyar sajátosságokkal bővített azonnali elszámolásforgalmi szoftvert, a Giro pedig ezzel egyidőben felépítette az üzemeltetéshez szükséges alapinfrastruktúrát. A kezdeti teszteredmények biztatóak.között a bankokkal közös technikai csatlakozási tesztek zajlanak, majd jövőközött önkéntes üzleti tesztekre kerül sor.között pedig a kötelező üzleti tesztek következnek. A legfontosabb mérföldköveket az alábbi táblázatban szedtük össze:

