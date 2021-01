Novák Katalin: több örökbefogadónak jár mostantól a babaváró támogatás és a hitelelengedés

Ahogy arra a Portfolio már tavasszal , majd a Novák Katalinnal készített decemberi interjúban is felhívta a figyelmet, eddig nem vehették igénybe a babaváró támogatást és a jelzáloghitel-elengedést azok, akik 2019. július 1-je előtt született gyermeket fogadtak örökbe. A kritikánkat meghallva január 1-jétől most visszamenőleg is elérhetővé tették e családtámogatásokat azok számára, akik e támogatások mostani formájának bevezetése, vagyis 2019 közepe után fogadtak örökbe, vagy ezután fognak örökbe fogadni.