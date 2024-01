Jelzáloghitel-elengedés 2024: milliókkal csökkentheted a tartozásod, szinte csak igényelni kell

Kisebb változásokkal, de 2024-ben is elérhető a gyermekkel rendelkezők (nem csak a házasok) számára a jelzáloghitel-elengedési program, amivel 2 gyerek után 1 millió, 3 gyerek után 4 millió forint összegben csökkenthető a fennálló lakáshitel-tartozás. Persze ennek feltételei vannak, például nagyon kell figyelni a 180 napos jogvesztő határidőre a születés vagy örökbefogadás után. Összefoglaljuk most a tudnivalókat: jogszabályi részletek, nyomtatvány és szükséges dokumentumok listája, feltételek egy helyen!

Kevés figyelmet kap a hírekben, pedig nagy segítség lehet a családoknak idén is a kormány tartozáscsökkentési programja, hiszen 2024-ben is hatályos a jogszabály, nevezetesen a 37/2017. (XI. 14.) rendelet, amely a jelzáloghitel-elengedés részleteit szabályozza. A január 1-jén életbe lépett CSOK Plusz szabályait itt foglaltuk össze:

Jelzáloghitel-elengedés 2024 egyedülállóknak, házasoknak, élettársaknak: kiknek engedik el a tartozását?

A legalább két gyermekkel rendelkezők igényelhetik a támogatást, legyenek akár egyedülállók, akár házasok, akár élettársak. A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Az igénylő(kö)n kívül más nem szerepelhet adósként a hitelszerződésben, és feltétel a köztartozásmentesség (legfeljebb 5000 forint köztartozás fogadható el), valamint a büntetlen előélet.

A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét, illetve célját képező ingatlanban az igénylőnek - együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen - legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie (ez egyedileg és együttesen is teljesíthető). A szülő halála miatt a gyermek által örökölt tulajdonrész is figyelembe vehető.

Jelzáloghitel-elengedés határideje: 180 napig igényelhető a támogatás!

Egy tavaly szeptemberi jogszabály-módosítás óta a kérelem a gyermek születését vagy véglegessé vált örökbefogadását követő 180 napos határidőn belül nyújtható be, ha a gyermek 2020. június 30-a után érkezett (a korábban született vagy örökbefogadott gyermekekre ez nem vonatkozik). Ez jogvesztő határidő, később tehát a támogatás nem igényelhető.

A kérelem már akkor is benyújtható, ha a gyermek még nem született meg, de már legalább 12 hetes magzat. Utóbbi esetben a támogatást megállapító határozatban meg kell jelölni a szülés várható időpontját, ezen időpontot követő 30 napon belül kell a kormányhivatalt értesíteni a gyermek megszületéséről.

Mire használható fel a gyermekek után járó jelzáloghitel elengedés?

Az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére. Ez elsősorban a lakáscélú hiteleket jelenti, ezek mellett 2017. november 14-e előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is felhasználható a támogatás. Később felvett szabad felhasználású jelzáloghitelre nem, csak lakáscélúra.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot – csökkentésére használható fel.

A CSOK és falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott „CSOK-hitel”, valamint az új CSOK Plusz is jelzáloghitelnek számít, így ezek tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás, babaváró hitelre vagy személyi kölcsönre viszont nem. Tavaly szeptember óta a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre vonatkozóan is felhasználható a jelzáloghitel-elengedés, ha (pl. építkezés miatti szakaszos finanszírozás miatt) az aktuális tartozás alacsonyabb lenne a támogatásként járó összegnél.

Jelzáloghitel-elengedés egy gyerekre, jelzáloghitel-elengedés két gyerekre, jelzáloghitel-elengedés három gyerekre vagy még többre

A támogatás összege: 1 és 4 milliós jelzáloghitel elengedés

a 2019. július 1-je után született vagy örökbe fogadott második gyermek esetén 1 millió forint (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár),

született vagy örökbe fogadott esetén (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár), a 2019. július 1-je után született harmadik gyermek esetén 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint igénybe vehető),

született esetén (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint igénybe vehető), a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a között született harmadik gyermek esetén 1 millió forint ,

született harmadik gyermek esetén , a 4 milliós támogatás igénybevétele után született negyedik és további gyermek után gyermekenként további 1 millió forint, de ha még nem vették igénybe a harmadik gyermek után járó támogatást, akkor 4 millió forint.

A gyermekszámok számításánál a meglévő, az igénylővel egy háztartásban élő gyermekek figyelembe veendők. A különböző forgatókönyveket jól összefoglalja a csalad.hu alábbi ábrája:

Ki számít gyereknek a jelzáloghitel-elengedésnél?

Gyermeknek számít az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermek egyaránt. Tavaly szeptember óta a támogatás a gyermek igénylés előtti elhalálozása esetén is igénybe vehető.

A támogatás csak az igénylővel, igénylőkkel egy háztartásban élő gyermek után igényelhető, ugyanazon gyermek után egyetlen alkalommal. Más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a meglévő gyermekszám meghatározása során.

Jelzáloghitel-elengedés 2024: hol lehet igényelni? + Nyomtatvány

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani, érdemes az itt elérhető nyomtatványt kitöltve elvinni. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a kormányhivatal, illetve – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak ellenőrzi.

Jelzáloghitel-elengedés 2024: milyen dokumentumok, igazolások szükségesek?

A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni: a) * elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, b) a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalását egészségügyi intézmény által kiállított, a magzat elhalásának naptári időpontját és a várandósság hetének pontos megjelölését is tartalmazó igazolással, a magzat halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirattal, az élve született gyermek halálát halotti anyakönyvi kivonattal, c) a magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozásról szóló miniszteri rendelet szerinti várandósgondozási könyv ezt tartalmazó részével, meglévő gyermek születését a születési anyakönyvi kivonattal, d) a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, e) az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával.

Jelzáloghitel-elengedés 2024: lehet-e büntetés?

Ha a kormányhivatal a támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló adat birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítésére. Ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel számára aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, akkor a tavaly szeptemberi jogszabály-módosítás értelmében részére a kormányhivatal méltányosságból a kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb a) 12 hónapos fizetési halasztást vagy b) 36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést engedélyezhet. A fizetési kedvezmény azonban érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik, ha a kedvezményes fizetési feltételeknek nem vagy csak részben tett eleget a támogatás igénylője.

