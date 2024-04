Jól jönne most pár millió? Megtaláltuk neked a legjobb megoldásokat!

A személyi kölcsön a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb módja bizonyos életcéljaink pénzügyi megvalósításának, felelős döntésnek viszont csak akkor tekinthető, ha törlesztési képességünk teljes tudatában döntünk a hitel felvételéről. Jó hír, hogy szép fokozatosan itt is megkezdték kamataik csökkentését a bankok. Most megnézzük, mit ajánlanak személyi kölcsönként autóvásárlásra és mondjuk lakásfelújításra, ha lecsúsznánk az új otthonfelújítási programról , vagy éppen kiegészítenénk azt. A személyi kölcsön természetesen nem csak ezekre a célokra fordítható, egyik legfőbb előnye a szabad felhasználhatóság.

Jó hír a személyi kölcsönt felvevőknek, hogy miközben a lakáshitelek kamatcsökkenése mára ki is fulladt, a személyi kölcsönökről ez nem mondható el, és év eleje óta is érdemben csökkentette néhány bank a kamatát. Az MNB adatai szerint fél évvel ezelőtt még 19% fölött volt az új személyi kölcsönök átlagos kamata, az idei februári adatok viszont már csak 18,1%-ot mutatnak. Ráadásul ennél jóval kedvezőbb kamatok is találhatók a bankok ajánlataiban.

THM, törlesztőrészlet és visszafizetendő összeg alapján mutatjuk itt a legjobb ajánlatokat, személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. Látható, hogy az MNB-statisztikában szereplő februári átlaghoz képest jóval olcsóbb ajánlatok is vannak: kisebb és nagyobb összegre is találhatunk 14%-os hiteldíj alatt ajánlatokat. A legkedvezőbb kölcsönöket általában a CIB, az MBH és az UniCredit bankoknál találjuk, ám esetenként ehhez bankváltásra (pontosabban a jövedelemnek az adott bankhoz való érkeztetésére) is szükség lehet.

A következő hónapok kifejezetten élénknek ígérkeznek a személyi kölcsönök felvétele szempontjából, legalábbi a sokévi adatok szerint a tavasz második fele, a nyár első fele az az időszak, amikor a legnagyobb összegben szokott a magyar lakosság személyi kölcsönért folyamodni.

Persze nem minden esetben a személyi kölcsön a legjobb választás. Ha például lakáskorszerűsítésben gondolkodunk, de nem vagyunk jogosultak az otthonfelújítási támogatásra, mert társasházban vagy 1990 után épült családi házban élünk, akkor a

a személyi kölcsön azoknak ajánlható, akiknek a szabad felhasználás és gyors pénzhez jutás a legfontosabb, és nem szeretnének jelzálogot bejegyeztetni a lakásukra (akár azért, mert már eleve van jelzálog rajta), mindezért pedig 10% feletti kamatot is bevállalnak,

azoknak ajánlható, akiknek a szabad felhasználás és gyors pénzhez jutás a legfontosabb, és nem szeretnének jelzálogot bejegyeztetni a lakásukra (akár azért, mert már eleve van jelzálog rajta), mindezért pedig 10% feletti kamatot is bevállalnak, a szabad felhasználású jelzáloghitel azoknak jó, akiknek szintén fontos a szabad felhasználás, viszont hajlandóak jelzálogot bejegyeztetni a lakásukra és heteket várni a pénzre, ezért pedig a 10% körüli kamatot még elfogadhatónak tartják,

azoknak jó, akiknek szintén fontos a szabad felhasználás, viszont hajlandóak jelzálogot bejegyeztetni a lakásukra és heteket várni a pénzre, ezért pedig a 10% körüli kamatot még elfogadhatónak tartják, a korszerűsítési célú lakáshitel (energetikai korszerűsítés esetén zöld hitel) azoknak, akik az alacsonyabb kamat érdekében hajlandóak költségvetési terv elkészítésével, energetikai tanúsítvány beszerzésével és/vagy számlák rendszerezésével foglalkozni (utóbbi kettő nem minden bank nem minden hitelénél elvárt), készek jelzálogot bejegyeztetni és heteket várni a pénzre. (Bizonyos bankok a zöld feltételeket teljesítő beruházásokra felvett hitelekhez extra kamatkedvezményeket is nyújtanak, de ezek nem feltétlenül teszik olcsóbbá e hiteleket a piacon zöld feltétel nélkül is elérhető legolcsóbb hiteleknél.)

Minderről részletesebben itt írtunk.

Ha valaki lemaradt volna az új otthonfelújítási program bejelentéséről, akkor az alábbi táblázatból megismerheti a konstrukció lényegét. A részleteket társadalmasítani fogja a kormány a következő hetekben, vagyis a végleges feltételek nem mindegyike ismert még, de az igen, hogy az új otthonfelújítási programban maximum 6 millió forintnyi kamattámogatott hitel vehető fel legfeljebb 8 évre, ebből az adott járás fejlettségétől függően 2,5 - 3,5 millió forintot enged el az állam a támogatás odaítélésekor.

Minél magasabb egy járásban az átlagjövedelem, annál kisebb lesz az ott élők vissza nem térítendő támogatásának az összege, és annál nagyobb a hitel. Azokban a járásokban, ahol az átlagjövedelem eléri az országos átlag 110 százalékát, 2,5 millió forint lesz a vissza nem térítendő támogatás, 75 és 110 százalék között 3 millió, az országos átlag 75 százaléka alatti jövedelem esetén (63 járás) pedig 3,5 millió forint. A tavalyi bruttó átlagkereset 130 százaléka (742 560 forint) feletti havi bruttó jövedelmű magánszemély viszont lakóhelyétől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kaphatja. További részletek erről:

Az országos átlagjövedelemhez képest 75% alatt (3,5 millió Ft) 75-110% között (3 millió Ft) 110% felett (2,5 millió Ft) Bácsalmási járás Ajkai járás Budakeszi járás Baktalórántházai járás Aszódi járás Budapest 01. kerület Balmazújvárosi járás Bajai járás Budapest 02. kerület Barcsi járás Balassagyarmati járás Budapest 03. kerület Békési járás Balatonalmádi járás Budapest 04. kerület Berettyóújfalui járás Balatonfüredi járás Budapest 05. kerület Bonyhádi járás Bátonyterenyei járás Budapest 06. kerület Cigándi járás Békéscsabai járás Budapest 07. kerület Csengeri járás Bélapátfalvai járás Budapest 09. kerület Csurgói járás Bicskei járás Budapest 10. kerület Derecskei járás Bólyi járás Budapest 11. kerület Edelényi járás Budapest 08. kerület Budapest 12. kerület Encsi járás Budapest 15. kerület Budapest 13. kerület Fehérgyarmati járás Budapest 20. kerület Budapest 14. kerület Fonyódi járás Budapest 21. kerület Budapest 16. kerület Gönci járás Ceglédi járás Budapest 17. kerület Gyomaendrődi járás Celldömölki járás Budapest 18. kerület Hajdúhadházi járás Csongrádi járás Budapest 19. kerület Hegyháti járás Csornai járás Budapest 22. kerület Hevesi járás Dabasi járás Budapest 23. kerület Ibrányi járás Debreceni járás Dunakeszi járás Jánoshalmai járás Devecseri járás Érdi járás Jászapáti járás Dombóvári járás Gárdonyi járás Karcagi járás Dunaújvárosi járás Gödöllői járás Kemecsei járás Egri járás Győri járás Kiskőrösi járás Enyingi járás Komáromi járás Kiskunmajsai járás Esztergomi járás Móri járás Kisteleki járás Füzesabonyi járás Oroszlányi járás Komlói járás Gyáli járás Paksi járás Kunhegyesi járás Gyöngyösi járás Pilisvörösvári járás Kunszentmártoni járás Gyulai járás Székesfehérvári járás Letenyei járás Hajdúböszörményi járás Szentendrei járás Marcali járás Hajdúnánási járás Szigetszentmiklósi járás Mátészalkai járás Hajdúszoboszlói járás Tatabányai járás Mezőcsáti járás Hatvani járás Tatai járás Mezőkovácsházai járás Hódmezővásárhelyi járás Téti járás Mohácsi járás Jászberényi járás Vecsési járás Mórahalmi járás Kalocsai járás Veszprémi járás Nagyatádi járás Kaposvári járás Nagykállói járás Kapuvári járás Nyíradonyi járás Kazincbarcikai járás Nyírbátori járás Kecskeméti járás Ózdi járás Keszthelyi járás Pécsváradi járás Kisbéri járás Pétervásárai járás Kiskunfélegyházi járás Putnoki járás Kiskunhalasi járás Püspökladányi járás Kisvárdai járás Sarkadi járás Körmendi járás Sellyei járás Kőszegi járás Siklósi járás Kunszentmiklósi járás Szécsényi járás Lenti járás Szentlőrinci járás Makói járás Szerencsi járás Martonvásári járás Szigetvári járás Mezőkövesdi járás Szikszói járás Mezőtúri járás Tabi járás Miskolci járás Tamási járás Monori járás Tiszafüredi járás Mosonmagyaróvári járás Tiszavasvári járás Nagykanizsai járás Tokaji járás Nagykátai járás Vásárosnaményi járás Nagykőrösi járás Záhonyi járás Nyíregyházi járás Zalaszentgróti járás Orosházi járás Pannonhalmi járás Pápai járás Pásztói járás Pécsi járás Ráckevei járás Rétsági járás Salgótarjáni járás Sárbogárdi járás Sárospataki járás Sárvári járás Sátoraljaújhelyi járás Siófoki járás Soproni járás Sümegi járás Szarvasi járás Szegedi járás Szeghalmi járás Szekszárdi járás Szentesi járás Szentgotthárdi járás Szobi járás Szolnoki járás Szombathelyi járás Tapolcai járás Tiszakécskei járás Tiszaújvárosi járás Tolnai járás Törökszentmiklósi járás Váci járás Várpalotai járás Vasvári járás Zalaegerszegi járás Zirci járás Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium

