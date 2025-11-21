Elon Musk szerint hamarosan csak hobbiból kell dolgoznunk, a pénz pedig irrelevánssá válik

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Elon Musk a washingtoni USA–Szaúd-arábiai Befektetési Fórumon úgy fogalmazott,
hogy a következő 10–20 évben a munka opcionális lehet.
A konyhakerthez hasonlította:
Ha dolgozni akarsz, az olyan, mint amikor eldöntöd, hogy megveszed a zöldséget a boltban, vagy megtermeled a kertben. A kert nehezebb, de sokan így is ezt választják, mert szeretik. A munka opcionális lesz, olyasmi, mint a sport vagy egy videojáték.
Musk szerint ezt a fordulatot a munkaerőben megjelenő milliónyi robot és az ezek nyomán bekövetkező termelékenységi ugrás alapozza meg. A technológiai vállalkozó az utóbbi időben a Teslát az elektromos autókon túlmutató, AI- és robotikaközpontú irányba tereli. A célja, hogy a vállalat értékének akár 80 százalékát az Optimus humanoid robotok adják, noha a sorozatgyártás többször csúszott.
Sokan kevésbé derűlátók az automatizált jövőt illetően, különösen az AI által okozott kiszorítás miatt az alacsonyabb belépési küszöbű állásokban. Ezek a hatások erősíthetik a Z generáció munkaerőpiaci nehézségeit és a jövedelmek stagnálását – sokak szemében inkább rémkép, mint utópia.
Musk viszont úgy véli, egy ilyen világban a pénz nem jelent majd problémát. Iain M. Banks Kultúra-sorozatára utalva megjegyezte:
Ezekben a könyvekben a pénz nem létezik. Ez elég érdekes. Az a tippem, hogy ha elég messzire tekintünk – feltéve, hogy az AI és a robotika fejlődése folytatódik, ami valószínű –, a pénz irrelevánssá válik.
A Viva Technology 2024 rendezvényen Musk "univerzális magas jövedelmet" említett a szükségszerű munka nélküli világ fenntartására, részletek nélkül. Gondolatmenete összecseng a feltétel nélküli alapjövedelem eszméjével, amelyet például az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman is támogat.
Lehetséges Musk víziója a választható munkáról? Közgazdászok szerint ennek megteremtése komoly kihívás. Kérdés, hogy a munkát kiváltó technológiák a következő évtizedekben mennyire lesznek hozzáférhetők és megfizethetők. Miközben az AI költségei csökkennek, a robotika makacsul drága, ami megnehezíti a méretnövelést – mondta Ioana Marinescu, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdásza és közpolitika-professzora, aki Konrad Kording kollégájával közösen a Brookings Intézetnél publikált friss munkadokumentumban elemezte a folyamatokat. Példaként a AI-költségkezelő Ramp áprilisi adatait hozták: a vállalatok ma nagyjából 2,50 dollárt fizetnek egymillió tokenért, szemben az egy évvel korábbi 10 dollárral.
Marinescu szerint az ipari forradalom óta nagy léptékben próbálunk gépeket készíteni, és a közgazdaságtan alapján gyakran csökkenő hozadékkal találkozunk: minél tovább haladunk egy technológiai vonalon, annál nehezebb a továbblépés. Az AI gyorsan fejlődik, a nagy nyelvi modellek számos fehérgalléros feladatban használhatók, a fizikai gépek azonban – amelyek a széles körű automatizációhoz szükségesek – drágábbak és erősen specializáltak, ami lassítja a vállalati bevezetést.
Marinescu egyetért abban, hogy a teljes körű automatizálás felé haladunk, de a menetrenddel kapcsolatban szkeptikus. Nemcsak a robotika korlátai miatt, hanem mert az AI vállalati adaptációja a vártnál lassabb, a technológiai leépítések ellenére is. A Yale Budget Lab októberi jelentése szerint a ChatGPT 2022. novemberi megjelenése óta az AI automatizációja nem okozott érzékelhető zavarokat a tágabb munkaerőpiacon.
Felmerül az is, mi vár a munkájukat elveszítő milliókra – akár milliárdokra. Még ha szükség is lenne feltétel nélküli alapjövedelemre, annak politikai elfogadtatása külön kérdés – mondta Samuel Solomon, a Temple Egyetem munkaügyi közgazdásza. Szerinte a megváltozott munkavilágot támogató intézményi és politikai háttér legalább olyan fontos, mint a technológiai.
"Az MI már most rengeteg vagyont hozott létre, és folytatni is fogja. De a kulcskérdés ez: inkluzív lesz-e? Létrehoz-e befogadó jólétet, inkluzív növekedést? Mindenki profitál majd belőle?
– mondta.
A jelenlegi rendszerek inkább a vagyoni különbségek növekedését erősítik az AI ipari forradalmában – kezdve Musk 1 billió dolláros javadalmazási csomagjával. Az AI-lufi a társadalmi különbségeket is kiélezte: az úgynevezett "Magnificent Seven" vállalataival szembeni profitvárakozásokat az AI-boom miatt felfelé módosítják, miközben az S&P 493 többi tagjánál lefelé – hívta fel a figyelmet Torsten Slok, az Apollo Global Management vezető közgazdásza.
A tehetősebb amerikaiak költekezése – amelyet a szárnyaló részvényportfólióik hajtanak – jelenleg a növekedés egyetlen legjelentősebb motorja
– írta Slok a hónap elején megjelent blogbejegyzésében.
Nemcsak a logisztika kérdéses az önkéntes munka világában, hanem az is, hogy az emberek valójában ezt akarják-e.
Ha a munka gazdasági értéke annyira visszaesik, hogy a munka már nem igazán hasznos, újra kell gondolnunk a társadalmi berendezkedésünket
– mondta a Fortune magazinnak Anton Korinek, a Virginiai Egyetem professzora és a Transformative AI Initiative programigazgatója. Kutatásokra hivatkozott – például az 1938-ban indult, máig hivatkozott harvardi vizsgálatra –, amelyek szerint az emberek a tartalmas kapcsolatokból merítenek elégedettséget. Mivel ezek nagy része ma a munkához kötődik, Musk elképzelt jövőjében a következő generációknak más módon kell majd ilyen kapcsolatokat kialakítaniuk.
Musk a tavalyi Viva Technology rendezvényen a lét értelméről is beszélt:
A kérdés inkább ez lesz: ha a számítógépek és a robotok mindent jobban csinálnak nálad, van-e értelme az életednek? Azt gondolom, talán mégis marad szerepe az embereknek: lehet, hogy mi adunk értelmet az AI-nak.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Felszólító levelet küld Brüsszel Olaszországnak a bankfelvásárlást meghiúsító szabályok miatt
A péntekre tervezett felszólító levél az uniós kötelezettségszegési eljárás első lépése.
Titokban Kínának játszották át Amerika csúcstechnológiáját, lebuktak
Több millió dollárt kerestek a bizniszen.
Trump olyan ígéretet tett Ukrajnának, amire hosszú ideje ácsingózik Zelenszkij – De cserébe rendkívül fájdalmas áldozatot kér
Biztonsági garanciák a terítéken.
Préda: A generált tartalom
Hova vezet, ha minden hangot, képet és szöveget legyárthatunk a mesterséges intelligenciával?
Közeleg az MNB új vezetésének első valódi tesztje – Mit lép a jegybank?
Hamarosan tényleg éles döntést kell hozniuk.
Úgy néz ki, megjelent a teljes orosz-ukrán béketerv: itt van a 28 pont lényege
Ukrajna ezt jelen formájában szinte biztosan nem fogadja el.
Hatalmas győzelmet ünnepel Oroszország: elfoglalták Kupjanszkot, 2022 óta dúló csatát nyertek meg
Ukrajna szerint még kitart a védelem.
"Agresszív" határidőt kapott Zelenszkij a békekötésre – Megmagyarázták, mire gondolt Trump
Az ukrán elnök ezt is elfogadta.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!