Vége, kimerült a minisztérium lakossági távhőpályázati kerete
Kimerült az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forintos keretösszegű pályázata, amivel a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogatta a távhővel ellátott lakóépületeknél - közölte a minisztérium.

A több mint 900 beérkezett kérelem közel kétharmadát már kedvezően bírálták el, ezzel teljes egészében felhasználva az eredeti keretet. A nyáron indult programnak köszönhetően 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg az energiatudatos fűtéshez szükséges fejlesztéseket önerő nélkül, vissza nem térítendő forrásból.

A távolról leolvasható költségmegosztók a tudatosabb energiafelhasználásban segíthetik a távfűtött otthonban élőket

– mondta el Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője.

A radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás a korábbi, alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé.

A távolról leolvasható költségmegosztók telepítése hozzájárul a hazai energiafüggetlenség és ellátásbiztonság erősítéséhez

– hangsúlyozta Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.

Dr. Solymár Károly Balázs
Energiaügyi Minisztérium, infokommunikációért felelős államtitkár
A további állam fűtéskorszerűsítési pályázatokról itt írtunk.

A Jedlik Ányos Energetikai Program ágazati felhívásaival együtt a minisztérium idén nyáron több mint 100 milliárd forintot hirdetett meg a távfűtési rendszerek korszerűsítésére, és már dolgozik a további források biztosításán annak érdekében, hogy még több lakóközösség számára elérhetőek legyenek ilyen típusú lehetőségek.

