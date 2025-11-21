Lassan padlót fognak a beruházások Magyarországon

Folytatódott a beruházások csökkenése Magyarországon: a KSH adatai szerint a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3%-os, éves alapon (szezonálisan igazítva) 4,1%-os esést láthatunk a volumenben. A bő három éve tartó lejtmenet tehát nem ért véget, de a visszaesés üteme az utóbbi időszakban sokat mérséklődött, ami azt jelzi, hogy lassan eléri a mélypontját a magyar beruházási teljesítmény.

Az elmúlt 13 negyedévben csak kétszer láttunk emelkedést a beruházások volumenében negyedéves alapon, de akkor is egy jelentős zuhanás követte a tiszavirág életű fellángolást. Így a harmadik negyedévben a 2022 közepi csúcshoz képest 28%-kal van lejjebb a beruházások szintje Magyarországon.

A beruházások zuhanásának okairól sokat írtunk a Portfolio oldalain. Az alaposan túlfújt (és durván megdrágított) beruházások 2022 elején fordultak lejtmenetbe, de arra senki nem számított, hogy ekkora mélyrepülést látunk majd. Emögött több ok áll. A feldolgozóipari cégek kapacitásbővítéseinek összeesése az exportpiacaink gyengeségeire vezethető vissza, erre ráerősít az európai járműipar ciklikus és strukturális problémája, ami a magyar gazdaságszerkezet szempontjából jelenleg kedvezőtlen. Ezt egyelőre nem ellensúlyozták azok a zöldmezős nagy fejlesztések, amelyek már csőben vannak (és egyébként kissé csúsznak, feltehetően szintén a gyenge külső kereslet miatt.) A beruházásokat fékezi az uniós források hiánya és a vállalati és lakossági bizalom alacsony szintje is. Az állami megrendelések sem jelentenek nagy felhajtóerőt, bár az már egyes adatokon érződik, hogy a költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztések elmúlt években látott durva megvágásának (részben a választási ciklus logikája miatt is) vége.

A részletes adatok csak néhány hát múlva jelennek meg, ezért a beruházási dinamika szerkezetéről csak annyit tudunk, amennyit a KSH-közleményében láthatunk: "A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte."

Az első három negyedévben a beruházási teljesítmény 5,4%-kal múlta alul a tavalyi nagyon gyenge szintet. A beruházások három egymást követő évben zsugorodnak Magyarországon, ennél hosszabb időszakra nyúló visszaesést az elmúlt három évtizedben csak egy alkalommal, a pénzügyi válságban láthattunk.

További részletek hamarosan.

