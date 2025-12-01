Kibercsalások: figyelmeztetést adott ki az MNB

Az ünnepek alatti kibercsalási kockázatok csökkentését támogatja a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor „Karácsony kiberbűnözők nélkül” című lakossági ismeretterjesztő kampánya. A csalók minden eddiginél kifinomultabb módszereket alkalmaznak: megtévesztő kommunikációt vagy akár hamis webshopokat is felhasználhatják arra, hogy megszerezzék banki adatainkat. A mesterséges intelligencia rossz célú felhasználása miatt ma már a korábban árulkodó helyesírási hibák, helytelen magyarsággal vagy gyanúsan megfogalmazott üzenetek is eltűntek, így a bűnözők üzenetei sokkal élethűbbek - közölte az MNB.

Az adventi időszakban is érdemes az adataink biztonságára és pénzünk védelmére figyelni – ehhez találhatók praktikus tippek, javaslatok az MNB Pénzügyi Navigátor oldalán. A kibercsalási kísérletek száma az elmúlt időszakban is magas maradt. A banki átutalásoknál az adathalászattal elkövetett visszaélések adják immár a visszaélések több mint felét, de továbbra is gyakoriak a pszichológiai manipuláción alapuló csalások. A kiberbűnözők a figyelmetlenségre és az elhamarkodott döntésekre építenek, ezért az online bankolás és vásárlás során különösen fontos a körültekintés.

A karácsony közeledtével az online csomagküldési szolgáltatókhoz, piacterekhez és webáruházakhoz kapcsolódó átverések is megszaporodnak. A szolgáltatók nevében egyre több adatszerző e-mail vagy sms érkezhet, ezért különösen fontos akkor is figyelni, ha valóban vannak online rendeléseink. Ha ismeretlen a feladó, bizalmas adatokat kér vagy alkalmazás telepítésére próbál rávenni minket, célszerű azonnal törölni az üzenetet. Ha bizonytalanok vagyunk, valódi küldeményünkről közvetlenül szolgáltatónk hivatalos elérhetőségén érdeklődjünk!

Tudatos online ügyfélként bankszámlánkat

erős jelszavakkal, rendszeres szoftverfrissítéssel, kétlépcsős vagy biometrikus azonosítással védhetjük meg hatékonyan.

A közösségi médiában is indokolt a fokozott óvatosság, mivel a hamis profilok, nyereményjátéknak álcázott adathalász kísérletek és manipulatív hirdetések félrevezetők lehetnek. Különösen igaz ez ma, amikor a mesterséges intelligencia (AI) által generált csaló tartalmak már megtévesztően professzionálisak, alig különböznek a valódi üzleti kommunikációtól.

Legyen alapállás a kétely! Mindig vizsgáljuk meg, ki a tartalom közzétevője, és korábban osztott-e meg megbízható információkat! Ellenőrizzük a hivatkozásokat is: szerepel-e valós, hiteles forrásmegjelölés, és kikre támaszkodik az adott anyag! Érdemes áttekinteni, hogyan terjed a tartalom, és összevetni több, egymástól független forrással. Ha több ponton is felmerül a gyanú, a tartalmat kezeljük hamisként mindaddig, amíg hiteles helyről nem nyerünk egyértelmű megerősítést!

A karácsonyi vásárlási láz idején sok

hamis webáruház jelenik meg.

Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat, ám kizárólag előre utalásos fizetést kínálnak. A weboldalak címének ellenőrzése és a vásárlói értékelések vizsgálata külső oldalakon alapvető eszköz a csalások elkerülésére - írják a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images